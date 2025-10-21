Pamatují svět před sociálními sítěmi, ale online éru zvládli - patříte k téhle výjimečné generaci?
21. 10. 2025 – 15:00 | Magazín | Žanet Ka
Sociologové jim říkají mikrogenerace - lidé narození v letech 1993 až 1998, kteří si pamatují svět před sociálními sítěmi, ale zároveň jsou dětmi digitální éry. Zilleniálové kombinují zkušenost obou epoch: rozumí pomalosti, ale ovládají rychlost. A právě tím mění náš pohled na to, co znamená dospívat v 21. století.
Mikrogenerace, která si pamatuje první dotykové telefony a stojí na pomezí dvou epoch. Pamatují si ještě šustění VHS kazet, ale zároveň už vyrůstali s YouTube. Byli první, kdo si založili profil na Facebooku, a poslední, kdo uměli poslat dopis poštou. Právě tahle „dvojdomost“ z nich dělá fascinující mikrogeneraci- most mezi mileniály a generací Z.
Mezi analogem a Wi-Fi
Zilleniálové jsou lidé, jejichž dětství ještě vonělo offline světem, ale dospívání už probíhalo pod září obrazovek. Mají v sobě nostalgii po pomalosti, ale zároveň přirozený tah k rychlosti. Dovedou číst mezi řádky i mezi notifikacemi. Umí vyjednávat osobně, ale stejně jistě se pohybují v digitálních tabulkách a projektech.
Pro psychology i sociální výzkumníky představují unikátní vzorek, generaci, která v sobě spojuje obě hemisféry moderního světa. Umí být kritická, citlivá, přemýšlivá a přitom extrémně adaptabilní.
Kdy se narodili?
Zatímco mileniálové (1981-1996) vyrostli na prahu internetu a generace Z (1997-2012) už v něm dýchá od narození, zilleniálové se narodili právě mezi těmito dvěma světy. V různých studiích se jejich hranice liší, nejčastěji jde o roky 1993-1998 nebo 1995-2000. Dnes je jim tedy zhruba pětadvacet až třicet let, kdy se člověk naplno formuje, hledá své hodnoty a zakládá si život podle vlastních pravidel.
Dvojí vnímání světa
Pro zillenniály je typická schopnost přepínat mezi dvěma realitami- mezi světem „před“ a „po“ internetu. Dokážou ocenit klid a opravdovost, ale zároveň jsou digitálně gramotní a technologicky zdatní. Cení si autenticity, upřímnosti a rovnováhy. V komunikaci nesnášejí přetvářku ani přehnaný marketingový tón, ten poznají okamžitě. Jsou zároveň kreativní a praktičtí, citliví i výkonní.
Od Game Boye po eSport
Dětství trávili u VHS a kazet, dospívání u YouTube. Pamatují si délku připojování k internetu i první rozmazané selfie na mobil. Hráli na Segách, Game Boye, dnes sledují eSport a streamery. Zábava pro ně není útěk, ale způsob, jak hledat komunitu a smysl.
Vzdělání a práce
Byli první, kdo se učil hybridně- část ve školní lavici, část online. Dnes jsou průkopníky práce na dálku, freelancingu a projektové spolupráce. Umí dělat víc věcí najednou a přitom si hlídat duševní rovnováhu. Často kladou důraz na smysl práce, ne jen na výši platu.
Sociální postoje a hodnoty
Zilleniálové se hlásí k participaci a občanské angažovanosti. Nejsou hluční aktivisté, ale spíš přemýšliví idealisté. Věří v rovnost, v udržitelnost, v otevřenou komunikaci. Sociální sítě používají nejen pro zábavu, ale i pro vliv, aby něco posunuli, spojili, na něco upozornili.
Generace v rovnováze
Zilleniálové nejsou „uvěznění mezi generacemi“. Jsou “mostem”. Spojují hodnoty svých rodičů s dovednostmi svých dětí. Žijí v přítomnosti, která se neustále mění, a přesto dokážou držet rovnováhu.