Pamatují svět před sociálními sítěmi, ale online éru zvládli - patříte k téhle výjimečné generaci?

21. 10. 2025 – 15:00 | Magazín | Žanet Ka

Pamatují svět před sociálními sítěmi, ale online éru zvládli - patříte k téhle výjimečné generaci?
zdroj: ChatGPT
Sociologové jim říkají mikrogenerace - lidé narození v letech 1993 až 1998, kteří si pamatují svět před sociálními sítěmi, ale zároveň jsou dětmi digitální éry. Zilleniálové kombinují zkušenost obou epoch: rozumí pomalosti, ale ovládají rychlost. A právě tím mění náš pohled na to, co znamená dospívat v 21. století.

Mikrogenerace, která si pamatuje první dotykové telefony a stojí na pomezí dvou epoch. Pamatují si ještě šustění VHS kazet, ale zároveň už vyrůstali s YouTube. Byli první, kdo si založili profil na Facebooku, a poslední, kdo uměli poslat dopis poštou. Právě tahle „dvojdomost“ z nich dělá fascinující mikrogeneraci- most mezi mileniály a generací Z.

Mezi analogem a Wi-Fi

Zilleniálové jsou lidé, jejichž dětství ještě vonělo offline světem, ale dospívání už probíhalo pod září obrazovek. Mají v sobě nostalgii po pomalosti, ale zároveň přirozený tah k rychlosti. Dovedou číst mezi řádky i mezi notifikacemi. Umí vyjednávat osobně, ale stejně jistě se pohybují v digitálních tabulkách a projektech.

Pro psychology i sociální výzkumníky představují unikátní vzorek, generaci, která v sobě spojuje obě hemisféry moderního světa. Umí být kritická, citlivá, přemýšlivá a přitom extrémně adaptabilní.

Kdy se narodili?

Zatímco mileniálové (1981-1996) vyrostli na prahu internetu a generace Z (1997-2012) už v něm dýchá od narození, zilleniálové se narodili právě mezi těmito dvěma světy. V různých studiích se jejich hranice liší, nejčastěji jde o roky 1993-1998 nebo 1995-2000. Dnes je jim tedy zhruba pětadvacet až třicet let, kdy se člověk naplno formuje, hledá své hodnoty a zakládá si život podle vlastních pravidel.

Dvojí vnímání světa

Pro zillenniály je typická schopnost přepínat mezi dvěma realitami- mezi světem „před“ a „po“ internetu. Dokážou ocenit klid a opravdovost, ale zároveň jsou digitálně gramotní a technologicky zdatní. Cení si autenticity, upřímnosti a rovnováhy. V komunikaci nesnášejí přetvářku ani přehnaný marketingový tón, ten poznají okamžitě. Jsou zároveň kreativní a praktičtí, citliví i výkonní.

Od Game Boye po eSport

Dětství trávili u VHS a kazet, dospívání u YouTube. Pamatují si délku připojování k internetu i první rozmazané selfie na mobil. Hráli na Segách, Game Boye, dnes sledují eSport a streamery. Zábava pro ně není útěk, ale způsob, jak hledat komunitu a smysl.

Vzdělání a práce

Byli první, kdo se učil hybridně- část ve školní lavici, část online. Dnes jsou průkopníky práce na dálku, freelancingu a projektové spolupráce. Umí dělat víc věcí najednou a přitom si hlídat duševní rovnováhu. Často kladou důraz na smysl práce, ne jen na výši platu.

Sociální postoje a hodnoty

Zilleniálové se hlásí k participaci a občanské angažovanosti. Nejsou hluční aktivisté, ale spíš přemýšliví idealisté. Věří v rovnost, v udržitelnost, v otevřenou komunikaci. Sociální sítě používají nejen pro zábavu, ale i pro vliv, aby něco posunuli, spojili, na něco upozornili.

Generace v rovnováze

Zilleniálové nejsou „uvěznění mezi generacemi“. Jsou “mostem”. Spojují hodnoty svých rodičů s dovednostmi svých dětí. Žijí v přítomnosti, která se neustále mění, a přesto dokážou držet rovnováhu. 

Tagy:
lidé pokrok nostalgie generace schopnost milenialove
Zdroje:
medium.seznam.cz, the-future-of-commerce.com, wearepion.com
Profilový obrázek
Žanet Ka
Píše pro magazín - od zdraví, přes mezilidské vztahy až po technologické novinky. Miluje outdoorové sporty, cestování a neustálé objevování - světa i možností.

