Kontrola vašich telefonů se odkládá. EU chtěla číst zprávy milionů lidí, odpor ji ale zatím zastavil
21. 10. 2025 – 11:54 | Zpravodajství | Žanet Ka
Evropa zvažuje zákon, který by umožnil číst vaše zprávy. Nové nařízení Chat Control má chránit děti, kritici ale varují, že by otevřelo cestu k masovému sledování a oslabilo soukromí všech uživatelů. Členské státy jsou proti.
Evropská unie stojí před rozhodnutím, které může změnit podobu digitálního soukromí milionů Evropanů. Připravované nařízení s pracovním názvem Chat Control má ambici zvýšit ochranu dětí před online zneužíváním, zároveň by však otevřelo cestu ke skenování všech soukromých zpráv, fotografií a souborů odesílaných prostřednictvím platforem, jako jsou WhatsApp, Signal či Gmail. Podle kritiků by tak Evropa poprvé v historii překročila hranici mezi bezpečností a plošným dohledem.
Co návrh obsahuje
Navrhované opatření by přimělo komunikační služby automaticky vyhledávat obsah související se sexuálním zneužíváním dětí (CSAM), a to i v případě šifrovaných konverzací. Zastánci vidí v návrhu nezbytný krok pro ochranu nejzranitelnějších, odpůrci však varují před tím, že by mohl oslabit samotné principy digitální svobody, které Evropská unie dlouhodobě hájí.
Jaká je aktuální situace
Přestože dřívější plány počítaly s hlasováním v Radě ministrů v polovině října, samotné hlasování se zatím neuskutečnilo. Důvodem je zásadní odpor ze strany některých členských států- největší zásah přijel od německé vlády, která oficiálně oznámila, že návrh nepodpoří. Návrh tak ztratil potřebnou většinu v Radě EU a míří do fáze dalšího vyjednávání. Zmínky o hlasování 13.-14. října jsou tedy pravdivé co do plánů, ale reálný výsledek je odlišný- návrh je momentálně pozastaven.
Co to znamená pro uživatele v ČR
Vývoj v EU je klíčový i pro Českou republiku, ačkoliv ČR byla mezi státy, které návrhu vyjádřily nesouhlas, její postoj není samostatně rozhodujícím. Pokud by však EU normu schválila, dopad by se vztahoval i na české uživatele. Dočasná „pauza“ znamená, že zatím neplatí žádné nové povinnosti ohledně čtení soukromých zpráv.Přesto bychom měli být na pozoru: návrh vstoupí do další legislativní fáze a konečný výsledek ještě není znám.
Proč to ještě neplatí?
Existuje několik důvodů:
- Některé státy si stále vyjasňují postoj a nevybraly si stranu „pro” či „proti“.
- Technologičtí experti poukazují na technickou nerealizovatelnost a rizika „client-side scanningu“ (skanování před šifrováním).
- Evropské instituce byly vystaveny kritice za možná porušení základních práv včetně práva na soukromí a datovou ochranu.
Co si z toho vzít?
- Pokud jste uživatel služby jako WhatsApp nebo Gmail a žijete v ČR, zatím nemusíte měnit behaviorální zvyky na základě tohoto návrhu.
- Ale je rozumné sledovat vývoj: pokud bude nařízení schváleno ve změněné podobě, může se změnit i fungování některých komunikací.
- Z pohledu ochrany soukromí nikdy nepřestávejte být obezřetní- silná šifrování, omezené sdílení citlivých dat, zdravý skepticismus mají teď možná větší hodnotu než kdy jindy.