Klempíř chce pozvat umělce z nedělních demonstrací na ministerstvo
3. 2. 2026 – 6:06 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) chce pozvat vystupující z nedělních demonstrací na podporu prezidenta Petra Pavla na ministerstvo kultury.
Novinářům při příchodu na dnešní jednání vlády řekl, že demonstrace považuje za demokracii v nejčistší formě, kdy každý může vyjádřit svůj názor. Umělci, kteří vystoupili na demonstraci, v reakci na Klempířova slova pozvali ministra na veřejnou debatu. Uvedl to dnes večer na facebooku jeden z nich, herec Hynek Čermák.
Na Staroměstském náměstí vystoupili kromě Čermáka například herečka Jitka Čvančarová, zpěvačka Hana Ulrychová, kněz a teolog Marek Orko Vácha či vědec Daniel Kortus.
"Ještě dnes všechny ty umělce z pódia pozvu na ministerstvo, abychom si to vyříkali z očí do očí, neokřikovali jsme se přes média," uvedl Klempíř ke svým plánům. Jak by měla postupovat celá vláda, nesdělil, ministerským kolegům do jejich postojů nechce mluvit. Přál by si, aby umělci z nedělních protestů jeho pozvání vyslyšeli co nejdříve.
Čermák na facebooku napsal, že se s ministrem kultury rád sejde, ale ne na ministerstvu. "Dialog považujeme za důležitý a potřebný. Domníváme se však, že prostředí a forma takového setkání mají zásadní význam pro jeho otevřenost a důvěryhodnost," píše se v dopise Klempířovi, který Čermák na facebooku zveřejnil. Klempíře umělci zvou do divadla Palace v centru Prahy na 9. února kdykoli mezi 09:00 a 16:00, podle ministrových možností.
Debatu by řídil nezávislý moderátor. Pod dopisem jsou jména Čermáka a Čvančarové a také herce Michala Jagelky, herečky Sarah Haváčové a moderátora Aleše Cibulky.
Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) si nemyslí, že by se vláda měla nechat nějak ovlivňovat. "Myslím, že k programovému prohlášení vlády neměl nikdo výhrady na včerejší (nedělní) demonstraci, takže pro mě tohle je alfa omega," konstatoval.
Předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura novinářům řekl, že o demonstracích mluvili ráno na svém jednání koaliční lídři. "Jsem rád, že lidi se mohou shromažďovat a říkat své názory, nemusí se bát," shrnul svůj pohled na věc.
Podle odhadů organizátorů na shromáždění v neděli na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze dorazilo 80.000 až 90.000 lidí, menší shromáždění se konala i v dalších městech. Akci svolal spolek Milion chvilek na podporu prezidenta. Za dva týdny chce uspořádat menší shromáždění ve všech obcích, kde se najdou zájemci. Pokud získá milion podpisů pod výzvu Stojíme za prezidentem, naplánuje velkou manifestaci na pražské Letné. Počet podpisů dnes večer překročil 699.000.
Impulzem ke svolání demonstrace bylo vystupňování sporu mezi Pavlem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) kvůli tomu, že hlava státu odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Pavel v úterý oznámil, že mu Macinka zaslal prostřednictvím poradce Petra Koláře zprávy, které hlava státu považuje za pokus o vydírání. Komunikaci Hrad zveřejnil. Macinka svá slova za vydírání nepokládá, neplánuje se omluvit ani odstoupit. Opozice požaduje jeho rezignaci a vyvolala hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu.