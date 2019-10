Nepatří jen do kaše: Sedm tipů, jak využít ovesné vločky

MAGAZÍN - Magazín autor: Renata Petříčková

Jsou zásobárnou vlákniny, překypují vitaminy, minerály a jsou výborným zdrojem energie. Ne každému jsou však po chuti, někomu přebíhá mráz po zádech už jen při představě kaše. Ovesné vločky mají však mnohem víc využití a dají se do jídel "zamaskovat" i tak, že je odhalí jen znalci...

Mnohdy nás ani nenapadne sáhnout po vločkách, přitom stačí málo, aby se staly luxusní surovinou s tisícerou chutí.

Overnight kaše

Znáte módu skleničkových svačin do práce nebo do školy? Kdysi dávno se večer namočené vločky a oříšky s rozinkami jmenovaly "salát pro krásnou pleť" a ostatně to platí i dnes. Takže směle do toho, večer ve skleničce nebo misce zalijte pár lžic ovesných vloček mlékem (může být i rostlinné), přidejte oříšky, sušené ovoce či všechno, co máte rádi pěkně nabobtnalé. Ráno je základ hotov: a teprve nyní přidávejte jogurty, tvarohy nebo čerstvé ovoce.

Vločkové polévky

Základní verze je snadná - strouhaná kořenová zelenina, majoránka a sůl. Vše necháme trošku povařit, přidáme vločky, za pár minutek jsou i ony měkké a lehce nabudou, zahustí polévku. Během půl hodinky máme sytou, zdravou a horkou polévku pro podzimní dny.

Vločky báječně zahustí a zjemní svou strukturou i jiné polévky:

Kapustová

Bramboračka

Česnečka

Cibulačka

Čočková

Opražené na polévku

A pokud chcete polévku ozvláštnit vločkami i v případě, že děláte hustou, krémovou (mrkvovou, dýňovou, hrachovou), lehce vločky opražte na másle a jemně jimi polévku posypejte.

Mletá masa a zeleninové sekané

Směsi z mletých mas, karbanátky, kuličky nebo sekané můžete zahustit a zjemnit ovesnými vločkami, je to lepší a chutnější než strouhanka. Chcete-li přesto mít chuť výraznější, můžete vločky krátce opražit na pánvi. Běžně se vločkami zahušťují i karbanátkové směsi ze zeleniny, řepové nebo mrkvové či kapustové karbanátky.

Smoothie

Pijete smoothie a zapomínáte na vločky? Chyba. Zvýší sytost a doplní vlákninu. A také pěkně zahustí. Lepší je používat vločky trošku namočené – třeba zbytek z "overnight kaše", ale smoothie mixér si poradí i s vločkami suchými. Stačí maličko, čajová lžička na jednu porci – bohatě!

Oves skvěle chutná v kombinaci s banánovým nebo jablečným smoothie. Z ovesných vloček můžete udělat i základ smoothie: jednu nebo dvě lžičky namočte pár hodin předem a poté rozmixujte – dostanete tak rychlé ovesné mléko, ke kterému můžete přidávat další suroviny.

Do lívanců a palačinek

Děláte rádi palačinky a lívance? Přidejte do těsta trošku vloček, zvýšíte tak nutriční hodnotu svého mlsání. Navíc pokrm příjemně ozvláštní na struktuře. Lívanečky budou křupavější.

Pokud by vám vločky na jazyku vadily, nechte těsto ustát alespoň dvě hodiny v lednici, aby se vločky dobře namočily a změkly, nebo je rozmixujte a do těsta přidejte jako drť. To se vyplatí zejména u tenkých palačinek, které by se kvůli velkým vločkám mohly více trhat.

Drobenka na koláč

Drobenka na koláč nemusí být nutně z mouky. Naopak, s máslem nebo tukem můžete smíchat rozmixované i hrubší ovesné vločky. Pro jemnou drobenku namixované, pro hrubší jen tak – uvidíte, jak to koláč ozvláštní, drobenka bude navíc křupavější. Můžeme ji obohatit ještě strouhanými oříšky nebo jemně krájenými rozinkami. Jen pozor na to, aby drobenka nepředčila koláč...