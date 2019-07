Neotráví nás příval filmových superhrdinů?

Komiksoví superhrdinové v poslední době vládnou filmovému světu a zažívají pořádnou popularitu - tedy aspoň ti, kteří mají domov ve světě Marvelu. Čtvrté pokračování legendární týmovky Avengers: Endgame, kterým v dubnu po více než deseti letech vyvrcholil fiktivní filmový svět Marvel Cinematic Universe, nastartovaný v roce 2008 prvním Iron Manem, tento víkend doběhlo svůj tříměsíční maraton.

Avengerům se totiž konečně podařilo utržit za vstupné do kin přes 2,79 miliardy dolarů (64 miliard korun), a překonat tak sci-fi snímek Avatar od Jamese Camerona. Superhrdinská týmovka se tak stala nejvýdělečnějším (tedy pokud nepřihlížíme k inflaci) filmem všech dob. I když Marvel lehce fixloval a právě kvůli prvnímu místu v žebříčku vytvořil prodlouženou verzi Avengerů s bonusovým materiálem, kterou vypustil do kin na konci června.

Každopádně tenhle trik nakonec vyšel a Avatarův náskok se superhrdinům povedlo dohnat. Je pak trochu úsměvné, že šlo vlastně o předhánění v jedné domácnosti, protože jak Marvel Studios, tak 20th Century Fox, pod které spadá Avatar, dnes vlastní společnost Disney.

Čtvrtým filmem Avengerů a konečným vypořádáním se s hlavním záporákem Thanosem, kdy se k rozhodujícímu střetu s ním pomalu schylovalo již jednadvacet předešlých filmů, takřka skončila Infinity sága (nazvaná podle kamenů nekonečna - "infinity stones" - kolem kterých se hlavní kostra příběhu točí) a zároveň i takzvaná třetí fáze marvelovských filmů. Celý kolos nyní uzavírá proti Avengerům výrazně poklidnější a civilnější Spider-Man: Daleko od domova, který momentálně běží v kinech (mimochodem: Spider-Man, který si v něm "užívá" prázdniny v Evropě, se mihne i v Praze).

Máme tak za sebou velkou ságu třiadvaceti obřích, navzájem provázaných velkofilmů, rozdělených oficiálně na tři fáze. Vlastně jeden takový obří velkoformátový seriál, který má tři řady. Jednoduše moloch, jemuž není ve filmovém světě rovno. Ale ač poslední díl Avengerů, který uzavřel hlavní linii Infinity ságy, nese podtitul Endgame, rozhodně nic nekončí.

Naopak - studio Marvel se do své superhrdinské jízdy rozhodlo šlápnout ještě víc, jak nám jeho představitelé o víkendu prozradili na Comic Con v San Diegu, masivní popkulturní akci, kam se sjíždějí nerdi z celého světa. Zde byla ohlášena čtvrtá fáze filmových marvelovek a oficiálně představeno pět další filmů (včetně data plánované premiéry) a pět nově připravovaných superhrdinských seriálů, které budou k dostání v nové streamovací službě Disney+ (další konkurence k Netflixu, HBO GO a Amazon Prime Video), jež má být spuštěna v listopadu.

Bonusově pak bylo představeno oživení Bladea, hrdiny bojujícího proti upírům, kterého v minulosti proslavily filmy s Wesley Snipesem. Toho nyní nahradí držitel dvou Oscarů Mahershal Ali. Zatím ovšem není potvrzeno, zda se moderní zabiják upírů vrátí ve filmu, nebo jako seriál.

A aby toho nebylo málo, bylo mimo hlavní představování potvrzeno ještě pět dalších superhrdinských filmů. Zatím tak ve čtvrté fázi můžeme počítat s deseti nebo jedenácti, tedy s podobným počtem, jaký měla zatím nejobsáhlejší třetí fáze (11 filmů od Kapitán Amerika: Občanská válka po Spider-Man: Daleko od domova).

For those who want to keep track, this is what has been announced officially (with release dates) for Marvel's #Phase4 schedule so far! #TheEternals #BlackWidow#DoctorStrange2 #TheFalconandtheWinterSoldier #ShangChi #WandaVision #Loki #WhatIf #Hawkeye #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/ad1pshd3wf