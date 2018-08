Co mají muslimové společného s Batmanem?

MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Turecký Batman, tedy ne slavný superhrdina, ale stejnojmenná provincie, nemá s netopýřím mužem z komiksů reálně nic společného. Přesto se díky slavnému jménu neubrání pozornosti. A rozhodně v tom není sama.

Kdo by dnes neznal legendárního netopýřího muže Batmana, superhrdinu v černém trikotu, kterému už táhne na osmdesát let (poprvé se objevil v komiksech v roce 1939) a stal se i oblíbenou postavou tvůrců filmů a počítačových her?

Vedle něj je tu ale také méně známý turecký Batman. Tedy provincie ve východní části Turecké republiky se stejnojmenným hlavním městem a řekou, které čirou náhodou nesou shodný název jako superhrdina od DC Comics.

Minulý týden na internetovém serveru change.org vznikla petice, která má za cíl turecký Batman a amerického superhrdinu propojit. Konkrétně požaduje, aby se hranice provincie změnily tak, že budou připomínat znak netopýřího muže. Autor petice a přiložené mapky navrhující nový tvar provincie se evidentně inspiroval u Batmanova loga z roku 1977, které se objevilo v animovaném seriálu The New Adventures of Batman.

Ač se samozřejmě s nejvyšší pravděpodobností jedná o recesistickou petici, jejímž hlavním cílem je pobavit lidi na internetu, tak se jí přesto (nebo možná právě proto) povedlo nasbírat již přes patnáct tisíc podpisů a další stále přibývají.

Ostatně není to poprvé, kdy bylo na turecký Batman ve spojení s maskovaným mstitelem upozorněno. Krom toho, že na internetu najdeme řadu fotek Batmanových fanoušků fotících se u cedulí s názvem provincie nebo hlavního města, je tu i jeden opravdu husarský kousek, kterým na sebe před deseti lety upozornil tehdejší starosta Batmanu.

V roce 2008, kdy slavil velké úspěchy druhý batmanovský film od Christophere Nolana s názvem Temný rytíř, se turecký starosta Huseyin Kalkan rozohnil a začal režisérovi i společnosti Warner Bros. Entertainment slibovat sérii žalob, neboť podle něj zneužili název jeho města pro svůj film.

"Na světě je pouze jeden Batman. Američtí producenti využili název našeho města, aniž by nás informovali," nechal se tehdy slyšet Kalkan. Že se svou stížností přišel takřka se sedmdesátiletým zpožděním, ho pravděpodobně nijak netrápilo, a navíc si ještě přisadil, že "zneužití" jména města pro superhrdinu způsobuje frustraci jeho obyvatelům a je příčinou nárůstu sebevražd a zločinnosti.

Skutečný Gotham

Podobný odkaz na Batmana nenajdeme pouze v Turecku. V anglickém hrabství Nottinghamshire se nachází vesnice Gotham, což je i jméno fiktivního města ze světa DC Comics, v němž netopýří superhrdina působí.

Ač se samozřejmě může na první pohled zdát, že jde opět o náhodu, jako v případě tureckého Batmanu, zde skutečně souvislost mezi malou anglickou obcí a maskovaným superhrdinou existuje. Jen není úplně přímá.

Anglická vesnice Gotham je dle legend, které sahají až do 12. století do období vlády Jana Bezzemka, vesnicí "bláznů". Podle jedné z pověstí se obyvatelé Gothamu záměrně chovali jako šílenci, když kolem jejich sídla projížděl právě král Jan, aby ho odradili od myšlenky si zde zřídit sídlo. Gotham se tak pro Anglii stal postupně něčím, jako je pro nás v České republice Kocourkov, a vycházely o něm a jeho obyvatelích nejrůznější žertovné povídky.

Ve Spojených státech následně jméno Gotham proslavil spisovatel Washington Irving (známý především svou Legendou o Ospalé díře). Ve svém satirickém díle Salmagundi papers, vycházejícím na počátku 19. století a utahujícím si z Newyorčanů, Irving záměrně označoval New York po vzoru anglických legend jako Gotham. Postupně se tak slovo Gotham stalo často používanou přezdívkou pro největší město USA.

Díky tomu se nakonec název dostal i k jednomu z otců Batmana Billu Fingerovi, který údajně název Gotham zvolil poté, co v newyorkém telefonním seznamu uviděl název zlatnictví Gotham Jewelers.

Samotná anglická vesnice Gotham se nakonec objevila i přímo v superhrdinském komiksu, kde byl původ Batmanova Gothamu vysvětlen. Konkrétně v roce 1996 v sérii The Batman Chronicles.

Anglický Gotham se k netopýřímu muži navíc hrdě hlásí, a v centru vesnice je tak k vidění i korouhev, po které se krom gothamských bláznů prohání právě i maskovaný superhrdina ze zámoří. A opět, stejně jako u tureckého Batmanu, je i v případě Gothamu cedule obce oblíbeným místem superhrdinských fanoušků k pořizování fotografií.

Hrob Harryho Pottera

Batman rozhodně není jedinou postavou z popkultury, která má na světě podobná místa. Turistickou atrakcí pro nerdy se v minulosti stal například hrob Harryho Pottera v izraelském městě Ramla.

Pochopitelně se nejedná o místo posledního odpočinku fiktivního čaroděje ze slavné knižní série anglické spisovatelky J. K. Rowlingové. Ve skutečnosti jde o hrob mladého britského vojáka, který zde zahynul v roce 1939. Shodné jméno však bohatě stačí k tomu, aby o místo fanoušci jevili zájem.