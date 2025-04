Příliš velké sousto? Agáta Hanychová se začala navážet do Lucie Borhyové

Bývalá modelka a současná influencerka Agáta Hanychová se ve svém podcastu tentokrát jala srovnávat milostné životy.

Krok, který lze jen s největšími těžkostmi vnímat jinak než zoufalou snahu o udržení, respektive nalákání fanoušků. Zda podcastu Agáta a Ornella trošku teče do bot, s jistotou říct nemůžeme, protože dámy autorky se nedávno rozhodly skrýt přesný počet předplatitelů. Zda mají ovšem zapotřebí se bez jakékoliv provokace strefovat do ostatních, by též zavdalo k debatě.

Tak či tak, Agáta Hanychová zřejmě neměla o čem mluvit, a začala proto srovnávat svůj milostný život s televizní ikonou, Lucií Borhyovou. Což, nutno připustit, značí, že odvaha Agátě rozhodně nechybí – Lucie je jedna z nejznámějších a zároveň nejoblíbenějších žen v republice, tedy ne úplně ideální cíl k rýpancům a popichování.

„Lucie Borhyová má dvě děti, každý s jiným, teď je se třetím. Tohle dělám já a pak jsem za to celej svůj život dehonestovaná,“ opírala se do Luciiny rodinné situace.

„Ona neměla těch 20 tisíc rozchodů,“ kontrovala s poměrně trefnou pointou kolegyně Ornella Koktová.

„Já myslím, že jsem neměla o moc víc rozchodů než Lucie Borhyová,“ soudí Agáta.

Lucie bývá většinou nad věcí a podobnými komentáři se nenechává vyvést z míry, bylo by proto spíš s podivem, kdyby na Agátiny hlášky nějak reagovala. I tak ale visí otazník nad tím, zda opravdu byly potřeba.