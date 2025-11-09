Dnes je neděle 9. listopadu 2025., Svátek má Bohdan
Výročí, která připadají na neděli 9. listopadu

9. 11. 2025

Miroslav Táborský a jeho žena Kateřina Táborskázdroj: Profimedia
Neděle 9.listopadu je 313. dnem roku 2025, do konce roku zbývá 52 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1895 (17,6 stupně C) a nejnižší v roce 1786 (minus 8,0 stupně C).

Svátek má Bohdan. Toto staroslovanské jméno je překladem řeckého jména Teodor a znamená "dar boží, daný bohem". K jeho známým nositelům patří režisér Sláma, dabingový herec a režisér Tůma nebo tenista Ulihrach.

Církevní kalendář připomíná sv. Theodora, mučedníka. Podle tradice Theodor jako římský voják odmítl účastnit se pohanských bohoslužeb a pohanský chrám zapálil. Stihl jej za to krutý trest, byl mučen a vhozen do rozpálených kamen.

Pranostika:

Svatý Theodor - mrazy lezou z hor.

Narozeniny slaví:

italský režisér Marco Bellocchio (1939)

dánský režisér a scenárista Bille August (1948)

brazilský fotbalový trenér Luiz Felipe Scolari (1948)

brazilský režisér Fernando Meirelles (1955)

herec Miroslav Táborský (1959)

německý skokan na lyžích Sven Hannawald (1974)

hokejista Jaroslav Bednář (1976)

francouzský cyklista Romain Bardet (1990)

