Počasí v listopadu chystá měsíc plný extrémů a překvapení
26. 10. 2025 – 14:58 | Magazín | Žanet Ka
Atmosférické změny nad Arktidou mohou ovlivnit počasí v celé Evropě. Odborníci varují, že rozpad polárního víru by mohl přinést extrémní výkyvy- od silného větru po výrazné ochlazení. První sníh by se mohl objevit dříve, než jsme zvyklí.
Letošní listopad může být jedním z nejnevyzpytatelnějších za poslední desetiletí. Počasí v Evropě i u nás bude ovlivňovat nezvykle slabý polární vír, který může přinést prudké výkyvy teplot, silný vítr i možnost brzké sněhové pokrývky.
Nejistý začátek zimy
Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se v závěru října a na přelomu měsíců očekává větrné počasí s nárazy větru kolem 70 km/h, tedy s intenzitou odpovídající „bouřlivému větru“ podle Beaufortovy stupnice. Poté by mělo přijít ochlazení, které ale nevydrží dlouho, začátkem listopadu se znovu mírně oteplí, denní maxima se budou pohybovat mezi 8 a 13 °C.
Meteorologové však varují, že charakter počasí se může rychle měnit. Vliv polárního víru, tedy systému silných větrů obíhajících Arktidu, se v posledních týdnech chová mimořádně nestabilně. Pokud jeho struktura zeslábne nebo se rozpadne, může to mít zásadní dopad i na střední Evropu.
Polární vír: neviditelný motor zimy
Polární vír hraje v atmosféře klíčovou roli- pomáhá udržovat chladný vzduch v okolí severního pólu. Jakmile ale zeslábne, studený arktický vzduch může proudit na jih. To se projevuje náhlými ochlazeními, sněhovými přívaly nebo extrémními teplotními skoky.
„Aktuálně sledujeme vývoj, který připomíná situace z let, kdy Evropa zažila mimořádně studené zimy. Vše ale závisí na tom, zda se vír rozpadne v horní části atmosféry, takzvané stratosféře,“ vysvětluje meteorolog Michal Žák z ČHMÚ.
Pokud by skutečně došlo k narušení cirkulace, mohlo by to přinést výraznější mrazy už v listopadu. Zatím však modely ukazují, že první polovina měsíce bude teplotně spíše průměrná, s denními maximy kolem 5 až 9 °C.
Když zima přichází dřív
Historie ukazuje, že listopad umí překvapit. Například v roce 1928 naměřili meteorologové v Klatovech 24 °C, zatímco 29. listopadu 1989 klesla teplota na stanici Perla na Šumavě až na –29,1 °C, dosud rekordní listopadový mráz.
ČHMÚ očekává, že letošní listopad se bude pohybovat mezi těmito extrémy. Vyloučit však nelze krátkodobé ochlazení s prvními sněhovými vločkami i v nižších polohách. Na horách by se sněhová pokrývka mohla udržet trvaleji, zejména v druhé polovině měsíce.
Srážky, bouřky i tlakové výkyvy
Modely ukazují, že první polovina listopadu by mohla být srážkově průměrná až mírně nadprůměrná. Na jihozápadě republiky se mohou objevit vydatné deště, v horách přecházející ve sněžení. Nad střední Evropou se mohou objevit i bouřky spojené s rychlým střídáním teplého a studeného vzduchu, což je pro toto období nezvyklé.
Podobně proměnlivý scénář byl zaznamenán například v roce 2021, kdy listopad patřil mezi nejdeštivější od začátku měření v roce 1961.
Co očekávat
Meteorologové zdůrazňují, že letošní listopad by mohl být „přechodovým měsícem“ s neobvykle častými změnami počasí a krátkými návraty tepla i chladu. Zda se předpověď slabého polárního víru skutečně naplní, ukážou až první listopadové týdny. V případě, že by došlo k jeho narušení, je pravděpodobné, že zima dorazí dříve a bude výrazně studenější, než bývá obvyklé.
Jak počasí přepisuje listopadové rekordy
- Nejvyšší listopadová teplota v Česku: 24,0 °C (Klatovy, 1. listopadu 1928)
- Nejnižší listopadová teplota: –29,1 °C (Kvilda-Perla, 29. listopadu 1989)
- Nejdeštivější listopad: rok 2021- nejvíce srážek od začátku měření v roce 1961
- První sněhová pokrývka: obvykle kolem 15.-20. listopadu, letos možná dříve