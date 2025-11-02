Anketa: Květinářství mají na letošní Dušičky více objednávek než loni
2. 11. 2025 – 10:05 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Květinářství, které ČTK oslovila, mají na letošní Dušičky více objednávek než loni.
Největší zájem je opět o chryzantémy a vřesy, čím dál častěji lidé poptávají i růže. Vrchol poptávky nastává podle květinářství pár dní před Dušičkami, první objednávky ale přicházejí už od poloviny října. Památku zesnulých si Češi připomenou v neděli.
"Objednávky začaly přicházet už od poloviny října a je jich citelně více než loni. Zákazníci si chtějí zajistit konkrétní barvy, typy vazeb nebo personalizované dekorace, takže poptávka se rozkládá do delšího období," uvedla za květinářství Kytky od Pepy Dominika Brindžáková, manažerka komunikace a PR ve skupině Twistcafe, do níž Kytky od Pepy patří.
Třeba objednávek věnců má letos firma Florea.cz o deset až 15 procent více než loni. "Stále vedou chryzantémy, dále vřesy, chvojí, živé či sušené věnce. Pozorujeme postupný nárůst využití růží v dušičkových vazbách - díky dobré výdrži i při teplotách kolem jednoho až dvou stupňů Celsia nad nulou," uvedl ředitel Florey Jiří Hemerle.
Podle Aleše Máchy z květinářství Flowersgohome jsou ceny květin podobné jako loni. "Inflace již naštěstí zpomalila a s ní i dramatické zdražování, jaké jsme mohli sledovat v uplynulých letech," dodal.
Květinářství Florea naopak hlásí meziročně vyšší ceny. "Zákazník to u nás uvidí hlavně u řezaných chryzantém - jednokvěté kusy letos běžně překročí hranici 100 Kč korun za kus," řekl Hemerle. Dušičky podle něj tvoří jednotky procent celoročního obratu, důležitější jsou třeba svatý Valentýn či Mezinárodní den žen. Průměrná útrata na Dušičky činí okolo 1000 Kč, doplnil Hemerle.
Obchodní řetězce, které ČTK oslovila, letos nabídku k Dušičkám rozšířily, a to mimo jiné o LED svíčky na hrob. Některé také dušičkový sortiment zařadily proti loňsku dříve, mimo jiné Penny Market.
"Dosavadní prodeje byly srovnatelné s loňským rokem, ale v týdnu před Dušičkami, kdy přichází takzvaný dušičkový víkend, jsme zaznamenali výrazný nárůst poptávky, dokonce vyšší než v předchozích letech," řekla mluvčí řetězce Tesco Lucie Loučková.
Útraty za dušičkový sortiment jsou podle mluvčí Lidlu Lucie Froschové Stehlíkové dlouhodobě podobné, Kaufland letos eviduje mírně vyšší útraty než v minulém roce. "Zákazníci často kombinují základní produkty s jednou dominantní a kvalitnější dekorací, jako je například věnec. Celkově pozorujeme, že Češi se stále častěji orientují na kvalitnější produkty," řekla mluvčí Renata Maierl.
Sortiment k Dušičkám je letos podle analýzy společnosti Česká distribuční převážně levnější než loni. Třeba cena hřbitovní svíčky ve skleněné lampě klesla téměř o pětinu na průměrně 35,22 koruny. Za dekoraci z umělých květin, která letos stojí průměrně 101,25 koruny, Češi proti loňsku utratí o desetinu méně. Vazba ze živých květin, chryzantém či vřesu, zlevnila o osm procent na 68,33 koruny. Naopak hřbitovní svíčka v plastovém obalu podle analýzy mírně podražila, a to o tři procenta na 17,88 koruny.