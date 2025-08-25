Podzim klepe na dveře: položte si 7 otázek, které vám odhalí, proč je váš šatník plný věcí, které vůbec nenosíte!
25. 8. 2025 – 15:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Je až srdcervoucí dávat pryč i své oblíbené kousky, jenže při pohledu do šatní skříně je jasné, že někdy není jiná cesta. Přetékající ramínka, věci, které roky nevyšly ven, a boty naskládané v krabicích až ke stropu, to všechno nám bere prostor nejen v bytě, ale i v hlavě. Úklid šatníku proto není jen praktickou záležitostí, ale i cestou k větší lehkosti a jasnějšímu přemýšlení. S podzimem přichází ideální chvíle projít svůj šatník, zeptat se na několik klíčových otázek a rozhodnout, co si opravdu zaslouží zůstat.
Pokud jste nějaký kousek oblečení neměla na sobě déle než rok či dva, je velmi pravděpodobné, že už ho nikdy neobléknete. Stylisté a organizátoři šatníků se shodují, že právě tyto věci představují největší balast, zabírají místo, ale reálně neslouží. Podle odhadů tvoří až třetinu šatníku oblečení, které zůstává dlouhé měsíce nepovšimnuté. Možná k němu máte citovou vazbu, ale pokud jste jej nevyužila dvě sezóny po sobě, je čas zvážit, zda by lépe neposloužilo někomu jinému. Tak uvolníte prostor nejen pro nové kousky, ale i pro větší přehlednost a lehkost ve svém každodenním rozhodování. A toto tvrzení k zamyšlení není zcela jediné:
1. Kolik věcí potřebuji odstranit?
Než se pustíte do úklidu, stanovte si jasný cíl. Chcete jen trochu ulevit přeplněným policím, nebo se pustit do velkého restartu, kdy se zbavíte většiny věcí, které vám už neslouží? Přemýšlejte o tom jako o stříhání vlasů – někdy stačí odstřihnout roztřepené konečky a dodat celku svěžest, jindy je potřeba radikálnější změna, která uvolní prostor pro něco úplně nového. Jasná představa vám pomůže být důslední a neztratit se v chaosu věcí.
2. Co bych si vzal/a na dva týdny pobytu v hotelu?
Představte si, že máte k dispozici jen omezený prostor a musíte si vybrat opravdu jen to, co nosíte nejraději. Takto snadno odhalíte své skutečné “must-have“ kousky – oblečení, ve kterém se cítíte dobře, které vám sedí a ke kterému se intuitivně vracíte. Tento přístup vás přirozeně odvede od nostalgie a připomene vám, že důležité není to, co ve skříni leží roky, ale to, co aktivně využíváte právě teď.
3. Napadlo by vás právě dnes si tento kousek obléknout?
Při třídění šatníku si položte jednoduchou otázku: vzali byste si daný kus oblečení hned dnes? Pokud vás ta představa těší a cítíte, že byste v něm vyšli ven s chutí, má ve vaší skříni své místo. Pokud ale vyvolává pochyby, nepohodlí nebo dokonce pocit, že byste ho raději nechali viset na ramínku, je to jasný signál, že do vašeho každodenního stylu už nepatří. Oblečení by vás mělo podporovat, ne brzdit.
4. Kdy jsem ho naposledy měla/měl na sobě?
Pokud si ani nevzpomínáte, kdy jste daný kousek naposledy oblékli, je to jasný signál, že už pro vás nemá skutečnou hodnotu. Oblečení, které leží ve skříni celé měsíce či roky bez využití, jen zabírá prostor a zbytečně vás zahlcuje. Místo aby bylo připravené posloužit, stává se nefunkční součástí šatníku. V takovém případě je nejlepší poslat ho dál – darovat někomu, kdo ho ocení, nebo ho prodat a uvolnit místo věcem, které skutečně nosíte a které vám dělají radost.
5. Je oblečení ve stavu, který si zaslouží prostor ve skříni?
Při třídění je důležité být k sobě upřímní i v otázce kvality a stavu oblečení. Má váš oblíbený svetr žmolky, tričko vybledlou barvu nebo kalhoty nenapravitelnou díru? Pokud ano, je na čase zvážit, zda má ještě smysl držet mu místo mezi funkčními kousky. Oblečení, které je poškozené nebo nevypadá reprezentativně, vám sebevědomí nepřidá a jen zabírá prostor. Rozloučit se s ním však nemusí znamenat úplnou ztrátu – některé věci můžete využít na domácí nošení, jiné se dají ekologicky recyklovat. Ve vaší skříni by ale měly zůstat jen ty kusy, které vám skutečně dělají radost a které se dají bez ostychu nosit. Tak si uvolníte místo nejen pro nové kousky, ale také pro přehlednější a kvalitnější šatník.
6. Hodí se ke zbytku šatníku?
Každý kousek oblečení by měl zapadat do celku a nabízet více možností kombinací. Pokud se k němu těžko hledají další položky, které už ve skříni máte, je pravděpodobné, že bude jen ležet ladem. Ideální šatník funguje jako stavebnice – jednotlivé části se dají snadno propojovat a vytvářet nové variace bez nutnosti neustále nakupovat další věci. Pokud se některý kus od vašeho stylu výrazně odlišuje nebo k němu neladí barvy ani střihy ostatního oblečení, zvažte, zda má zůstat součástí vaší aktivní rotace. Možná se vyplatí jej poslat dál a dát prostor věcem, které budou lépe fungovat v každodenních kombinacích. Tak si postupně vybudujete šatník, který bude přehledný, praktický a zároveň stylový.
7. Nosíte ho jen pro dobrý pocit, ale už ne do společnosti?
Je přirozené mít k oblečení citovou vazbu – může v nás vyvolávat vzpomínky na důležité chvíle, osoby nebo životní etapy. Jenže právě tato nostalgie často způsobuje, že si ve skříni necháváte věci, které už dávno nenosíte a které vám neslouží. Ve výsledku tak zabírají místo, které by mohly dostat funkční a aktuální kousky. Pokud držíte určitý oděv jen proto, že by vám bylo líto se ho zbavit, zkuste jiný přístup: vyfoťte si ho, uložte do památeční krabice nebo si z něj udělejte malý suvenýr. Zachováte si vzpomínku, ale zároveň uvolníte prostor pro šatník, který odpovídá Vašemu současnému životnímu stylu a potřebám. Díky tomu bude vaše skříň nejen přehlednější, ale i praktičtější a více v souladu s vámi.