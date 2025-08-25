V šatech ji známe všichni, ale v kalhotách? Jana Plodková ukázala nový level elegance!
25. 8. 2025 – 11:10 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Jana Plodková je herečka, od které lze na módní scéně čekat opravdu cokoliv a nikdy nezklame. Zatímco většina hvězd sází na předvídatelné róby, ona dokáže proměnit i zdánlivě obyčejné kousky v nečekaně sofistikovaný look. V poslední době ukazuje, že kalhoty nejsou jen praktickou volbou, ale také symbolem ženské elegance a originality. Každým svým stylingem potvrzuje, že patří k nejinspirativnějším módním ikonám současnosti.
Nejsou to pouze šaty a sofistikované sukně, co dnes přitahuje pozornost módních znalců. Kalhoty s širokými nohavicemi se staly synonymem elegance i pohodlí, a to jak na přehlídkových molech, tak v každodenním stylu. Trend oversize střihů, který se naplno prosadil už v roce 2022 díky značkám jako The Row, Stella McCartney nebo Valentino, zůstává na výsluní a dál určuje podobu moderní ženské siluety. Současné kolekce vyzdvihují kalhoty s vysokým pasem, jež opticky prodlužují postavu, působí sofistikovaně v kombinaci s minimalistickými topy a často se objevují i v monochromatických outfitech, které patří k nejsilnějším trendům posledních sezón.
Do popředí se dostávají zejména béžové, šedé a slonovinové odstíny, protože nabízejí nadčasovost a variabilitu, zatímco materiály jako hedvábí, vlna nebo luxusní směsi lnu přidávají celkovému looku rafinovanost. Kalhoty se tak z praktického kousku proměnily v módní statement, který dokáže mnohdy konkurovat i večerním róbám. Jana Plodková ve svých kalhotových outfitech navíc dokonale využívá svou neuvěřitelně štíhlou postavu a ukazuje, že tento trend lze nosit s lehkostí, originalitou a důrazem na moderní ženskou eleganci.
Look v pánském stylu, který dodává špetku jemné energie i nadčasovosti
Jana Plodková vypadá skvěle vedle stejně oslnivé Any Geislerové a její volný kalhotový kostým s proužkovaným vzorem a jemnými květinovými motivy přináší ideální mix klasické pánské estetiky a ženské hravosti. Široké nohavice a oversize střih potvrzují, že kalhoty už dávno nejsou jen praktickým kouskem, ale staly se zásadním prvkem moderního power dressingu, který v tomto roce určuje podobu ženské elegance. Uvolněné siluety s důrazem na kvalitní materiály a rafinované detaily dominují současným kolekcím a dokazují, že tailoring je zpět ve velkém stylu.
Designéři se odklánějí od těsných střihů a dávají prostor pohodlnějšímu objemu – volné kalhoty se nosí s minimalistickými topy a často i v monochromatickém provedení, jednom z nejsilnějších trendů této sezóny. Neutrální tóny, jako je béžová, šedá nebo slonovinová, se staly pilířem moderního šatníku a díky luxusním materiálům, jakými jsou hedvábí, vlna nebo lněné směsi, působí vždy nadčasově a univerzálně
Jana Plodková tím ukazuje několik klíčových věcí najednou:
- Kostým není jen praktickým outfitem, ale módním trendem, který stojí za to přijmout.
- Oversize střihy dokáží lichotit i velmi štíhlé postavě a zároveň jí dodávají sofistikovanou siluetu.
- Dokáže mistrně propojit retro inspiraci (proužky a květinové detaily) s moderním minimalismem – výsledek je originální, současný a inspirativní.
Jak lehce vytvořit tento outfit?
- Základem je kostým – sáhněte po volném kalhotovém kompletu v proužkovaném vzoru. Pokud nemáte model s jemnými květinami jako Jana Plodková, bohatě stačí klasické proužky, které seženete v aktuálních kolekcích řetězců i luxusních značek.
- Držte se oversize střihu – kalhoty s dlouhou, širokou nohavicí a sako, které působí volněji na ramenou. Tento střih je klíčový pro moderní power dressing.
- Minimalistický základ – pod sako oblékněte jednoduchou bílou nebo neutrální košili. To nechá vyniknout samotný vzor kostýmu a dodá outfitu čistotu.
- Doplňky v neutrálních tónech – strukturovaná kabelka v hnědé či černé a jednoduché šperky jsou ideální. Look působí vyváženě, i když samotný kostým má silný charakter.
- Boty s lehkým špičatým tvarem – mohou to být lodičky, mokasíny nebo i moderní slingback, které celý styling ukotví a dodají mu eleganci.
- Nebojte se detailů – jemný květinový motiv, zajímavý knoflík nebo výraznější textura látky dodají osobitost a udělají z celku módní statement.
Androgynní elegance s nádechem francouzského šarmu
I v tomto případě herečka znovu potvrzuje, že patří k nejodvážnějším módním ikonám současnosti. Tentokrát sází na androgynní styling, který kombinuje prvky pánského obleku s rafinovanou ženskou lehkostí. Volné kalhoty s prodlouženou siluetou a ležérní sakový střih doplněný o výrazný černý základ působí jako manifest současného trendu genderless fashion, který bourá hranice mezi dámskou a pánskou módou.
Tento styl zapadá do vlny nového power dressingu, který se v roce 2025 nese v duchu uvolněného tailoringu. Minimalismus černé barvy, drobné detaily jako ozdobná vesta se zlatými knoflíky či jemný lesk obuvi dodávají outfitu sofistikovaný náboj, aniž by působil strojeně. Připomíná estetiku značek jako Saint Laurent nebo Celine, kde elegance vychází z čistých linií a důrazu na siluetu.
Jana Plodková tím opět ukazuje, že:
- pánský oblek v ženském pojetí nemusí být strohý, ale naopak dokáže působit stylově a svěže
- oversize prvky podtrhují nonšalantní eleganci a dodávají outfitům moderní charakter
- umí propojit klasiku s aktuálními trendy, což z jejího looku dělá inspiraci pro ženy, které se nebojí vystoupit z řady
Jak lehce vytvořit tento outfit?
- Sáhněte po pánsky střiženém saku Ideální je volnější model s lehce prodlouženou délkou, aby působil uvolněně. Nebojte se tmavých barev, především černé, která je základním kamenem androgynní elegance.
- Přidejte vestu nebo detail navíc Vesta pod sakem, nejlépe s jemnými ozdobnými prvky nebo knoflíky ve zlatém či mosazném tónu, dodá outfitu hloubku a jemně odkazuje na klasický pánský šatník.
- Volné kalhoty jsou klíč Dlouhé, rovné nebo mírně rozšířené nohavice v tmavém odstínu opticky prodlouží postavu a vytváří typickou androgynní siluetu.
- Hrajte si s texturami Kombinace matné látky saka s jemným leskem obuvi nebo košile dodává outfitu sofistikovanost, aniž by působil přehnaně.
- Boty jako poslední tečkaLakované polobotky, mokasíny nebo elegantní derby shoes v černém provedení dokonale podtrhnou francouzsky chic atmosféru.
- Minimalistické doplňky Držte se jednoduchosti – jemný prsten, decentní náušnice nebo minimalistická kabelka do ruky. Celý outfit má působit uhlazeně, ne přeplněně.
Uvolněná ležérnost s nádechem sofistikovanosti
Jana Plodková potvrzuje, že i zdánlivě nenápadný outfit může působit naprosto chic. Kombinace hebkého šedého svetru s jemným chlupem a hnědých kalhot s decentním proužkem vytváří look, který stojí na kontrastu textur a tlumených barev. Tento styling krásně zapadá do trendu quiet luxury, kdy je důraz kladen na kvalitu materiálů, promyšlené střihy a barevnou harmonii místo okázalých log a výrazných vzorů.
Volnější kalhoty v kombinaci s ležérně zapnutým kardiganem dokazují, že eleganci lze nosit i v každodenním životě bez zbytečné strojenosti. Hnědé tóny dodávají outfitu nadčasovost a patří k jedněm z největších barevných trendů posledních sezón, protože se snadno kombinují a působí přirozeně. Široký kožený pásek pak dodává celku strukturu a zdůrazňuje pas, čímž jemně vyvažuje uvolněný charakter pleteniny.
Herečka tím ukazuje, že:
- casual outfit může být stejně stylový jako večerní róba, pokud staví na kvalitě a detailech
- hra s texturami (vlna, kůže, bavlna) dokáže i jednoduchý look povýšit na úroveň módního statementu
- minimalismus a přírodní tóny působí současně, elegantně a navíc se skvěle hodí do šatníku každé moderní ženy
Jak lehce vytvořit tento outfit?
- Začněte kvalitním svetrem Sáhněte po šedém kardiganu nebo svetru s jemným chlupem (mohér, angora, alpaka). Tento typ pleteniny dodá outfitu sofistikovanost a zároveň pocit útulnosti.
- Volnější kalhoty s decentním vzorem Hnědé kalhoty s proužkem nebo v jemné kostce jsou perfektní volbou. Střih by měl být rovný nebo lehce volnější, aby působil ležérně, ale stále elegantně.
- Kožený pásek jako klíčový detail Hnědý nebo karamelový pásek se strukturovanou sponou zdůrazní pas a dodá outfitu definici. Je to drobnost, která celý look pozvedne.
- Boty v tónu země Mokasíny, kotníkové kozačky nebo nízké podpatky v hnědé či vínové barvě outfit perfektně doplní. Lehký lesk kůže přidá na sofistikovanosti.
- Doplňky v minimalistickém duchu Crossbody kabelka v neutrálním tónu, jemné šperky a přírodní make-up podtrhnou charakter trendu quiet luxury.
- Hrajte si s texturami Kombinace pleteniny, vlněných kalhot a kůže na doplňcích funguje skvěle právě díky kontrastu materiálů – a to je základ, proč outfit působí chic i bez okázalých detailů.
Nebojte se vystoupit ze zajetého stereotypu a zkuste to někdy jinak, dejte do popředí pohodlí a překvapí vás, jak snadno tím svému stylu dodáte novou energii i eleganci.