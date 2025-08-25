Vyzkoušejte trik ze sociálních sítí: Body slugging vám letos na podzim doslova zachrání pleť!
25. 8. 2025 – 19:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Letos na podzim hýbe světem krásy nový rituál – body slugging. Trend, který se zrodil v K-beauty a rychle ovládl sociální sítě, slibuje maximální hydrataci, ochranu a sametovou hebkost pokožky právě ve chvíli, kdy studený vzduch a přechody z mrazu do vytopených interiérů naši pleť nejvíce zatěžují. Díky jednoduchému postupu si můžete dopřát efekt intenzivní hydratace i doma a připravit pokožku na náročnější podzimní a zimní období.
Body slugging je trend inspirovaný korejskou K-beauty a doslova explodující na sociálních sítích, se stal odpovědí na nejčastější problém chladných měsíců: suchou a citlivou pokožku. Princip je přitom jednoduchý – na hydratovanou pleť se nanese tenká vrstva okluzivního produktu, nejčastěji vazelíny či hustého balzámu, která “uzamkne“ vlhkost uvnitř a vytvoří ochranný štít proti chladu, větru i suchému vzduchu v interiérech. Výsledkem je hladká, pružná a vyživená pokožka, která působí zdravě a odolně i během náročného podzimního a zimního období.
Body slugging si získal oblibu právě díky své dostupnosti a účinnosti, není potřeba žádná speciální kosmetika, ale spíše správné pořadí a pravidelnost v péči. Tento minimalistický krok, který si snadno osvojíte i doma, dokáže z běžné večerní rutiny udělat malý zkrášlující rituál s viditelnými výsledky.
Proč to funguje?
Na první pohled může body slugging působit jako jednoduchý trik se silným krémem, ve skutečnosti však stojí na solidních dermatologických principech. Účinnost této metody vysvětluje věda:
Zadržuje vlhkost
Hlavní složkou body sluggingu bývá vazelína nebo jiný hutný okluzivní produkt. Ten vytváří na povrchu pokožky jemný, ale nepropustný film, který brání nadměrnému odpařování vody – tzv. transepidermální ztrátě vlhkosti. Díky tomu pleť zůstává déle hydratovaná, jemná a vyhlazená.
Posiluje kožní bariéru
Okluzivní vrstva zároveň funguje jako ochranný štít před nepříznivými vnějšími vlivy, jako je chlad, vítr, suchý vzduch nebo znečištění. Pokožka má díky ní čas na regeneraci a posílení své přirozené obrany. Dermatologové upozorňují, že právě posílení kožní bariéry je klíčem k prevenci podráždění, suchosti a zánětů.
Zvyšuje účinek dalších přípravků
Slugging navíc zesiluje efekt kosmetických produktů nanesených pod něj. Sérum nebo krém s hydratačními a výživnými látkami se díky bariéře neodpaří, ale pronikají do pokožky hlouběji a působí déle. Výsledkem je efektivnější využití aktivních složek a intenzivnější péče, než kdyby byly aplikovány samostatně.
Body slugging tak není jen trendem ze sociálních sítí, ale technikou, která má své místo i v seriózní dermatologické praxi. Proto si právem získává oblibu mezi těmi, kdo hledají jednoduchý a dostupný způsob, jak udržet pokožku zdravou a krásnou i v náročném období podzimu a zimy.
Kdy se body slugging hodí?
Jak už jsme zmiňovali body slugging si své místo získává především v obdobích, kdy je pokožka vystavena zvýšené zátěži. Studený vzduch venku, přechody z mrazu do vytopených prostor a suché klima způsobené ústředním topením společně oslabují přirozenou lipidovou bariéru. Pleť pak působí napjatě, je drsná na dotek, ztrácí pružnost a objevuje se zarudnutí či šupinky.
Výhodou body sluggingu je i jeho flexibilita – nemusí se provádět denně, stačí zařadit 1–3× týdně podle aktuální potřeby. Vhodný je také lokálně na problematické partie, jako jsou holeně, lokty nebo kolena, které mají k vysušování větší tendenci než zbytek těla.
Díky své jednoduchosti a efektivitě se body slugging stává jedním z nejpraktičtějších beauty rituálů pro chladné období, kdy je cílem nejen hydratace, ale i celkové posílení a ochrana kožní bariéry.
Na co si dát pozor
Stejně jako každý kosmetický trend má i body slugging svá úskalí. Přestože jde o metodu jednoduchou a obecně bezpečnou, je dobré znát několik pravidel, aby přinesla skutečný užitek a nekomplikovala stav pokožky.
Olejová či aknózní pleť
Pro majitelky mastnější nebo aknózní pleti může být slugging problematický. Okluzivní vrstva totiž může „uzamknout“ nejen vlhkost, ale i přebytečný maz, což vede k ucpávání pórů a následným pupínkům. I když samotná vazelína není komedogenní, dermatologové doporučují u tohoto typu pleti spíše opatrný přístup – nanášet jen na suché partie, nebo metodu zkoušet krátkodobě a lokálně.
Stopy na oblečení a ložním prádle
Hutné textury, jako je vazelína, mají tendenci zanechávat mastné skvrny na oblečení či povlečení. Pokud body slugging zařazujete do večerní rutiny, je lepší zvolit starší pyžamo nebo použít speciální ochranný povlak na polštář. Díky tomu si efekt užijete naplno, aniž byste riskovali zničené prádlo.
Přehánění není dobré
I když se metoda zdá být univerzálním řešením, neplatí zde „čím více, tím lépe“. Nadměrné nebo každodenní používání může pokožku zatížit a vyvolat pocit těžkosti či zbytečné mastnoty. Odborníci doporučují aplikaci maximálně 2–3× týdně, a to buď na celé tělo, nebo pouze na problematické partie, které trpí nadměrným vysušováním.