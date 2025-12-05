Počasí chystá prudkou otočku: Z ničeho nic udeří kruté mrazy
5. 12. 2025 – 6:00 | Magazín | BS
Teplé dny se podle předpovědi chýlí ke konci a ustoupí pravým zimním mrazům.
Po teplotně podprůměrném období, kdy přes noc mrzlo, až praštělo, si momentálně můžeme užít relativně teplé, prakticky podzimní teploty: V následujících dnech má být přes den až příjemných 13 °C, hlásí předpověď ČHMÚ.
Nejtepleji by přitom mělo být okolo poloviny příštího týdne a zejména v úterý.
Je ale možné, že půjde o poslední relativně teplý den na dlouhou dobu. V dalších dnech by totiž mělo dojít ke strmému propadu.
Křivku teplot mířící směrem dolů lze vidět v předpovědi ČHMÚ, ještě přesnější údaje nabízí americká služba AccuWeather, podle níž mrazy udeří v druhé polovině prosince. Už 17. prosince předpovídají noční teploty okolo -5 °C a v dalších dnech ještě chladnější. A mrznout by mohlo i přes den.
Na vině bude často skloňované narušení polárního víru, které umožní, aby arktický ledový vzduch pronikal dále na jih, než bývá běžné.
„Změna počasí v polovině prosince je pravděpodobná proto, že – zaprvé, již v modelech střednědobého horizontu pozorujeme trend ochlazování. Zadruhé, polární vír bude pravděpodobně znovu narušen krátce před Vánoci,“ píší meteorologové z The Weather Channel.
„Modely naznačují, že porucha bude opět pocházet z Pacifiku, a proto ji bude nakonec možné připsat jevu La Niña. Pro nás to znamená, že by se do Evropy mohl od poloviny prosince vrátit studený vzduch, což by pravděpodobnější návrat zimy zvýšilo. Proto by se během svátků mohlo opět ochladit a je možný náhlý návrat zimy,“ vysvětlili.