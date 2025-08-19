Tohle by letos asi nikdo nečekal: Mokasíny z 90. let sesadily podpatky z trůnu
19. 8. 2025 – 10:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Možná jde především o pohodlí, ale fakt je ten, že byste jen těžko uvěřili, že právě loafers z 90. let zažijí svůj velký comeback. A přitom nejde o žádné nostalgické retro, ale o jasný signál, že podpatky ztrácejí svou výsadní pozici každodenní obuvi. Světové módní domy i přední trendy magazíny tento podzim dokazují, že komfort nemusí znamenat ústup ze stylu.
Znali jste je už v 90. letech, kdy patřily mezi stálice šatníku? Tehdy se loafers nosily hlavně v minimalistickém duchu. Klasické černé modely v kombinaci s pouzdrovými sukněmi, kostýmky nebo rovnými kalhotami byly symbolem seriózní elegance a určité uniformity. Oblíbené byly i kožené varianty s lesklým povrchem a ikonickou přezkou, které se často objevovaly v kancelářích a na univerzitních kampusech. Na ulicích je ženy kombinovaly s džíny s rovným střihem a bílou košilí, což byl look, který dokonale vystihoval éru jednoduchosti a čistých linií. Loafers tehdy představovaly kompromis mezi formálním podpatkem a pohodlnou plochou obuví a právě proto se staly tak populární.
Návrat ve velkém, ale pohodlném stylu
A co se tedy doopravdy změnilo? Především samotný pohled na loafers. Zatímco v devadesátkách byly vnímány spíše jako konzervativní a bezpečná volba, dnes se staly symbolem moderního “quiet luxury“. Designéři jim vdechli novou energii – od robustních podrážek, které dodávají městský streetwearový nádech, přes odvážné barevné varianty až po semišové a lakované materiály, jež působí sofistikovaně a svěže. Velkou proměnou prošel i styling. Už dávno neplatí, že loafers patří jen ke kostýmu nebo rovně střiženým kalhotám. Dnes se kombinují se saténovými sukněmi, oversized džínami i minišaty a dokazují tak, že dokážou držet krok s aktuálními trendy.
Luxusní značky jako Coach, Max Mara či Miu Miu reinterpretují tuto klasiku v nových střizích s jemně drženou linií, semišovou texturou a oblými tvary, čímž jí dodávají eleganci i ležérní výraz zároveň. Loafers se tak z pracovního kousku proměnily v univerzální prvek, který spojuje nadčasovou eleganci s každodenním komfortem a právem se stává módní volbou číslo jedna pro nadcházející sezónu.
Proč nosit loafers místo lodiček? Pohodlí, styl a přizpůsobivost
Možná to zní jako módní paradox, ale to není ten správný tón pro dnešek, protože loafers místo lodiček nejsou jen praktickou alternativou, ale zkrátka módní aktualitou. Nejde o definitivní rozsudek nad lodičkami – stále si zaslouží své slavnostní místo.. Lodičky si samozřejmě stále zaslouží své místo při slavnostních příležitostech, ale pro běžný pracovní či společenský den jednoduše ztrácejí na praktičnosti.
Loafers naopak nabízejí to, co moderní ženy ocení nejvíc: pohodlí, které vydrží celý den, a zároveň styl, který působí elegantně a sebevědomě. Už dávno neplatí, že pohodlná obuv musí působit usedle – právě naopak. Vynikají svou přizpůsobivostí: perfektně doplní pouzdrové šaty, elegantní kostým i džíny s oversized sakem. Navíc díky současným reinterpretacím designérů přicházejí v nespočtu variant – od klasických kožených modelů s decentní přezkou, přes semišové a lakované verze až po robustní podrážky, které outfitům dodávají moderní streetwearový akcent.
Zatímco ve většině případu lodičky jsou kouskem, který si obléknete, když chcete oslnit na pár hodin, loafers jsou obuv, v níž zvládnete celý den, aniž by utrpěla vaše elegance. A právě proto se stávají módní volbou číslo jedna pro každou ženu, která hledá rovnováhu mezi komfortem a stylem.
Jak nosit loafers s grácií a razancí: odborné rady pro moderní styl
Pokud hledáte způsob, jak je nosit tak, aby váš outfit dostal naprostou moderní zelenou, tady je výběr fashionově nejdrsnějších tipů přímo z trendových editoriálů a stylových nomenklatur:
1. Loafers + cropped kalhoty = návrat osmdesátkového minimalistického třídnictví
Tenhle look je nadčasová klasika: elegantní crop černé kalhoty, minimalistické loafers a jednoduchý rolák nebo košile. Poprvé proslavila tento střih stylová Carolyn Bessette-Kennedy – a nyní se vrací i ve filmové biografii, jako stylová připomínka, že méně je někdy více. Loafers tu fungují jako sofistikovaný kontrapunkt čistým liniím kalhot a přidávají outfitu ženskou preciznost bez nepříjemností podpatků.
2. Punkové oversized trendy vs. loafers – nekonvenčně moderní styl
Na přehlídkách a ulicích se na podzim objevily extravagantní kombinace: např. platform loafers od Gucci se nosí k hot‑pants a ultra‑velkým sako, sequined gown s loafersami místo bot na podpatku – minulost se potkává s radikální módou. Loafers zde dodávají dávku nepředvídatelnosti a edgy šmrnc, zatímco zůstávají pohodlné.
3. Elegantní rovnováha: loafers & šaty nebo sukně s glitrem
Chcete-li víc ženský, sofistikovaný look, zkombinujte loafers s midi sukní či šaty v glitrovém nebo saténovém provedení. Například třpytivá červená midi sukýnka ve spojení s klasickými loafers nekompromisně ukazuje, že komfort a elegance jdou skvěle dohromady.
4. Capsule styling: loafers jako základní prvek “chytrého outfitu“
Odborníci z InStyle vyzdvihují loafers jako investiční základ šatníku – jejich jednoduchost je geniální. Skvěle fungují ke kombinacím jako kostýmové sako, preppy polokošile, midi sukně nebo tonální vrstvení. Jsou skvělým mostem mezi casual a formálem, takže se perfektně hodí pro školu, kancelář i volnočasové momenty.