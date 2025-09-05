Dnes je pátek 5. září 2025., Svátek má Boris
5. 9. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke

Naděje neumírá! Stav legendárního Zdeňka Trošky: "Velmi vážné onemocnění, které ale lze léčit," říká blízký zdroj
zdroj: Profimedia.cz
Slavný režisér na tom není dobře, naději ale nikdo neztrácí.

O tom, jak moc legendární režisér Zdeněk Troška chtěl uskutečnit svou velkolepou show, která měla proběhnout začátkem února v pražské O2 areně, nejspíš vypovídá fakt, že když fanouškům sděloval, že mu to nakonec zdravotní stav nedovolí, neubránil se slzám.

„Srdce by chtělo, ale tělo řeklo ne,“ dodával v hlubokém smutku.

Pohádková revue se nakonec možná uskuteční později, podmínka je ale jasná: Musí k tomu svolit Zdeňkovo zdraví.

A to je zatím jedna velká neznámá, protože zdravotní problémy, které režiséra postihly, jsou prý vážné.

„Je to velmi vážné onemocnění, které z dlouhodobého hlediska léčit lze. Nemám však oprávnění více o tom hovořit,“ prozradil producent Tomáš Ságl pro eXtra.cz.

„Měli jsme před hlavním studováním, zkoušením, konkurzem na Kelišovou atd. Zdeněček se moc těšil. Přišlo to jako blesk z čistého nebe,“ dodal.

Zhodnocení, že Zdeňkův stav je sice vážný, ale ne beznadějný, se později přidali i další lidé z branže. 

Nezbývá než popřát brzké uzdravení a hlavně to nepřehánět: Zdraví je rozhodně přednější než velká show, byť se na ni člověk mohl obrovsky těšit.

