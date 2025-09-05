Kam se poděla hvězda Ulice? Po někdejší představitelce Adriany Pešková se slehla zem
5. 9. 2025 – 8:15 | Magazín | Jana Strážníková
Někdejší slavná herečka se nejspíš stáhla do ústraní, protože o ní už skoro deset let nic nevíme.
Věrní diváci Ulice, kteří oblíbený seriál sledují od jeho úplných začátků, si s největší pravděpodobností vybaví, že Adrianu Peškovou nehrála celou dobu jen Šárka Krausová (která již ze seriálu také odešla).
Adrianu kdysi ztvárnila půvabná herečka a modelka Dominika Kadlčková. Sympatická, talentovaná, pohledná – jeden by automaticky čekal hvězdnou kariéru v showbusinessu.
Jenže žádná taková nepřišla a Dominika, která vlastně herečkou být vůbec nechtěla, byla za odchod z Ulice ráda: „Nikdy jsem po herectví netoužila a ani jsem se nikdy necítila být herečkou. Když jsem se zpětně viděla v seriálu Ulice, strašně jsem se za svůj výkon styděla. Navíc když se má postava vracela zpět, roli mi znovu nenabídli, což mi vůbec nevadilo,“ uvedla před devíti lety v rozhovoru pro iDnes.cz.
Že jí hraní nijak zvlášť nebaví, nebyly jen plané řeči: Krom Ulice si pak zahrála jen menší roli v divadelní komedii Dívčí válka, dále roli sekretářky v komedii Vy nám taky, šéfe!... a jinde už jsme ji neviděli.
Větší úspěchy slavila v modelingu, kde se bez problémů prosadila mimo jiné díky své extrémně štíhlé postavě. Hubená ale byla až tak, že mezi fanoušky začaly sílit obavy, zda náhodou netrpí anorexií.
To nakonec pravda nebyla, ale za štíhlostí přeci jen stály zdravotní důvody: „Všichni si mysleli, že mám anorexii, a proto jsem tak hubená, ale měla jsem zúžený jícen a nemohla jsem jíst. Vážila jsem pod padesát kilo, i když měřím 175 centimetrů. Musela jsem jít na operaci,“ uvedla Dominika svého času pro Blesk.
Operace měla nicméně do hladkého průběhu daleko. Přišly komplikace a modelku málem zabily. Z klinické smrti se ale nakonec dostala: „Nemohla jsem dýchat, byla jsem připoutána na přístroje. Myslela jsem, že už se mnou bude konec.“
Dominika má za sebou i další divočinu: S téměř dvěma promile v krvi nabořila auto reprezentanta ve skikrosu Radima Palána. Pak se ho prý pokusila sbalit, a když to nevyšlo, zkusila alespoň utéct. Inu, mejdan za všechny peníze, jen co je pravda.
Pak šla ale do sebe a vlastně poslední, co prohlásila, byl odhad budoucnosti: „Jsem teď na dvou školách současně, přišlo mi, že vůbec nic nevím. Studuji vysokou školu veřejné správy a tudy asi povede má budoucí pracovní cesta. Našla jsem se v tom,“ přiznala v již zmiňovaném rozhovoru pro iDnes.cz.
O dva roky později, tedy v roce 2018, se ještě mihnula na castingu Miss ČR, odkud právě pochází i úvodní fotka článku.
A pak se po ní slehla zem úplně.