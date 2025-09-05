Dnes je pátek 5. září 2025., Svátek má Boris
Konec v politice jí náramně sluší! Pekarová Adamová si užívá v horách a vypadá lépe než kdy dřív
zdroj: Profimedia.cz
Bývalá politička vypadá jak ztělesněný kámen ze srdce. Odpočinek, zdá se, opravdu potřebovala.

Chcete živoucí důkaz, jak moc dokáže nemilosrdná, odosobněná politická mašinerie někoho semlít? Podívejte se, o kolik lépe najednou vypadá Markéta Pekarová Adamová, když se rozhodla z politiky zavčas odejít. Před tím, než by jí profese spálila úplně.

Pekarová Adamová už měla pár měsíců čas věnovat se sobě, knihám, odpočinku, zkrátka čemukoliv chtěla. Konec v politice totiž oznámila už v únoru, volby má na háku a nohy nahoře.

Bývalá politička nyní vyrazila za zenovou relaxací do Krkonoš: „Hory jsou za mě největší getaway. V jakékoliv roční době je v nich tolik krásy a klidu, ale zároveň vůči nim nelze než být pokorný. Jen tak si užívat čerstvý vzduch, vůni a šum lesa a krásné výhledy. To je nejvíc,“ napsala na sociální síti.

Následovala ještě fotka ze zahrádky, kde Markéta spokojeně seděla na sluníčku a srkala drink: „Konec prázdnin. Snad bude babí léto stát letos za to. Všem, koho se zítra týká nový začátek, přeji vykročení pravou nohou,“ připsala.

Posuďte sami, nesekne jí to teď o poznání víc? 

