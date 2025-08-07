Na pohřeb nepůjde, dědictví nechce! Krampolův syn: "Nebyl to pro mě táta"
Druhý syn známého herce se neplánuje angažovat při posledním rozloučení s biologickým otcem.
Syna Jiřího měl Jiří Krampol se svou druhou manželkou, Hanou Suvajdičovou. Jenže stejně jako s první ženou (a matkou Krampolova prvorozeného syna) vztah nevydržel, manželství se rozpadlo a otec se synem se odcizili.
Jiří mladší svého skutečného otce skoro půl století neviděl a ačkoliv tvrdí, že k němu žádné negativní pocity nechová, posledního rozloučení se účastnit nebude.
„Necítil jsem k němu vůbec žádnou zášť. Naopak, my jsme si vlastně na sklonku jeho života volali, párkrát jsme se i navštívili. Vyzvedl jsem ho třeba v Praze, odvezl jsem si ho domů, tam jsme si povídali, zase jsem ho odvezl zpátky. Takže takový vztah jsme měli,“ prozradil Jiří mladší pro eXtra.cz.
Nic vřelejšího k biologickému otci však nepociťuje: „Co si budeme povídat, čtyřicet pět let se o mě Jirka nezajímal, takže ten vztah byl trochu jiný. Vůbec to ale neberu zle. Měl jsem jiného tátu, který mě vychoval, zabezpečil, takže po Jirkovi jsem nikdy nic nechtěl. A ani jsem od něj nikdy nic nedostal, ani to neočekávám. Mám spokojený život.“
Proto také Krampolovi neřekl jinak než jménem: „Jirka. Táta byl Suvajdič. Ten mi dal všechno včetně času, což bylo asi to nejdůležitější.“
Na pohřeb se nechystá hlavně proto, aby se vyhnul novinářům a drbům o tom, jak se hodlá hlásit o dědictví: „Nejdu. Kdyby to byl kdokoliv jiný, to znamená ne takhle mediálně probíraná osoba, tak asi ano. Není to tak, že bych tam jít nechtěl. Srdíčko by chtělo, ale nemám zapotřebí medializaci, aby mě někdo fotil nebo natáčel a abych se dočítal, jak si jdu pro dědictví, protože to je nesmysl.“