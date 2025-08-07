Ostrá slova! Matka Ondřeje Brzobohatého: "Kdyby byl gay, tak idiotsky by se neoženil!"
7. 8. 2025 – 6:30 | Magazín | BS
Hana Gregorová vystoupila na obranu syna a servítky si u toho rozhodně nebrala.
Oblíbený hudebník Ondřej Brzobohatý nedávno rozesmutněl svobodomyslnější polovinu publika, když oznámil, že svou zálibu v drag queen už na veřejnosti dál prezentovat nebude a přestane vystupovat jako ženské alter ego, Tiffany Richbitch.
K rozhodnutí ho dotlačila bouře urážek a hýkající dav, který nastoupil na scénu poté, co Ondřej vystoupil v pořadu Chi Chi na gauči a pokusil se o vtipnou osvětu v drag tematice.
K situaci se nyní vyjádřila Ondrova maminka, Hana Gregorová. A přišla s pěkně nabroušeným proslovem.
„Když se naváží do mě, s tím se vnitřně umím vyrovnat, ale když se to týká mých dětí, nemůžu mlčet. Vážení, kde se ve vás bere tolik zloby, pokrytectví a falešné morálky, že jste schopni kritizovat člověka, kterého neznáte?" pokládá řečnickou otázku, která upřímně nemá až tak složitou odpověď. Internetová anonymita dokáže ledacos.
„Moralizujete za jeho otce. Přesně víte, jak by reagoval, ale já si vůbec nevzpomínám, podle jmen na vašich profilech (ať už pravých nebo falešných), že byste byli naši rodinní přátelé nebo důvěrníci," prohlásila směrem k plivačům, kteří si berou do úst Ondřejova otce, Radka Brzobohatého.
„Vedl Ondru odmalička k hudbě, k lásce k práci, úctě ke starším a gentlemanství. A to se mu podařilo. Ondřej je dnes gentleman, uznávaný skladatel, píše krásnou hudbu a Radek je tam někde nahoře na něj právem pyšný," dodala.
„Jistá paní napsala: ‚Já bych ho s těma nalakovanejma nechtama nechtěla.' A madam, Ondra se vám snad nabídl, že by vás chtěl? Další píše, že je to ‚chlap, co chodí do ložnice v ženských šatech'... Paní nebo slečno, vy jste v té ložnici byli s nimi na kukajdu, že to s takovou jistotou reprodukujete," sestřelila další kritiky.
„Vy, kteří ho tak rádi titulujete ‚hnusným buzerantem,' co je to za ubohost?! Mám kopu kamarádů homosexuálů. Jsou to úžasní lidé, výborní kamarádi a někteří i skvělí umělci," obula se do homofobních haterů.
„Náš syn zdědil po svém otci lásku a obdiv k ženám, takže se potatil. Ale občas si říkám, že je škoda, že není gay. Aspoň by se tak idiotsky neoženil a nemusel by snášet ty nekonečné soudní tahanice," má jasno i o synově exmanželce.
„Většina lidí má svoje koníčky na odreagování se. Někdo luští křížovky, někdo si hraje s vláčky, já třeba peču pro regiment, ty máš Tiffany. A jsi v tom dokonalý. Každý by někdy chtěl vylézt z vlastní kůže a být někým jiným. Miluju Tě a ty víš, že dokud budu dýchat, budu se za Tebe bít! Pro mě nejsi drag queen, ale DRAG KING!" vzkázala ještě na závěr přímo synovi.