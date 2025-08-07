Potyčky v uličkách a přetížené pokladní? Slevy v Lidlu se vymykají kontrole
7. 8. 2025 – 7:42 | Zprávy | Anna Pecena
Připravte se, Lidl ve dnech 7. 8. 2025 až 10. 8. 2025 spustí titulní slevy, které vám můžou zamotat hlavu! Bulvárně povážené nabídky, o kterých budou sousedé mluvit ještě dlouho a my vám řekneme, co rozhodně nesmíte promeškat.
Sokolí čich na nejžhavější akce
Lidl leták platný od čtvrtka 7. 8. 2025 do neděle 10. 8. 2025 odstartuje s parádní porcí slev a není řeč o drobných tržních dílkách, ale o mega výhodách, které nakopnou vaši peněženku. Cena brambor raných za pouhých 12,90 Kč / kg? Není vtip, je to realita v této výprodejově vybroušené nabídce.
Lidl vytáhl těžký kalibr – a začíná rovnou u potravin, které Češi kupují každý den. Banány seženete za 18,90 Kč za kilo, což je sleva, která potěší nejednu domácnost. Ještě zajímavěji zní nabídka na plnotučné mléko 1 litr za 15,90 Kč, což je cena, která jako by vypadla z jiného desetiletí.
A pokud dáváte přednost rychlému obědu, nesáhnete vedle ani s mozzarellou Classic nebo Light (220 g) za 11,90 Kč. To je přesně ten typ zboží, který mizí z regálů rychleji než letní zmrzlina.
Neuvěřitelné nabídky uprostřed letáku
Na dalších stránkách letáku narazíte na argus 11 Premium pivo (0,5 l) za 6,90 Kč, sleva 34 % je brutální; to je za studené osvěžení jako dárek z nebes. Nescafé Dolce Gusto kapsle 30 ks za 189,90 Kč – perfektní pick-me-up po náročném dni za rohem léta? Jistě.
Na povrch vyšplhala i Camembert 120 g za 23,90 Kč (sleva 20 %) a fuet extra 170 g nyní za 42,90 Kč (sleva 34 %), už jenom kvůli těmhle delikatesám stojí za to zaletět do Lidl supermarketu .
Akce se týkají i dražších položek
I v sekci spotřebního zboží a alkoholů café řada: skotská whisky Grant’s Triple Wood 0,7 l za 379,90 Kč, Grant’s Summer Orange 0,7 l za 349,90 Kč, Bumbu rum 0,7 l za 999,90 Kč či Aperol Spritz 3×200 ml za 199,90 Kč – když chcete zaujmout hosty, Lidl ví, jak oslnit cenu. Pro osvěžení malých i velkých je tu Aloe Vera nápoj 0,5 l za 29,90 Kč, Kubík Waterrr 0,5 l za 11,90 Kč nebo osvěžující Capri‑Sun Mystic Dragon 10×200 ml za 69,90 Kč.
Asijský týden rozproudí chuťové buňky!
K tomu všemu Lidl přihazuje pořádný kopanec exotiky... Asijský týden! Tento kulinářský speciál je součástí letáku od čtvrtka 7. 8. do neděle 10. 8. 2025, nazvaný „Inspirace v asijském stylu“ . Připravte se podle něj ochutnat autentické ingredience a lahůdky: můžete najít třeba sladkokyselou chilli omáčku (700 ml), must‑have k asijskému menu nebo Mochi rýžové koláčky (210 g), které stojí za každý cent! To vše včetně řady orientálních specialit, které běžně neseženete v regálu supermarketu, jedná se o tematický mix slev a novinek, který přináší atmosféru vzdálených asijských trhů rovnou do vašeho nákupního košíku. A pokud milujete asijskou kuchyni nebo chcete domácí večeři pozvednout o level výš, teď je ta správná chvilka.
Proč tohle nesmíte přehlédnout
Platí jen v omezeném čase – od 7. do 10. srpna 2025, tedy jen čtyři dny, dokud zásoby vydrží, akce nebudou prodlužovány.
Slevy až 50 %, především na ovoce (pistácie, nektarinky), zeleninu (brambory) i spotřební položky.
Široká škála sortimentu – od potravin, přes nápoje až po alkohol a spotřební zboží. Lidl na všechny myslí.
Jak akce maximálně zužitkovat
V mistrovském plánu: nakupte zásoby na jídlo během týdne i víkendu – pečivo, ovoce, maso i občerstvení na grilparty.
Žízeň? Tady to vychází téměř zadarmo – ochutnejte Argus 11 .
Hostina bez kompromisů – Aperol, whisky nebo rum za akční ceny – ideální kombinace pro malé i větší oslavy.
Nezapomeňte: nabídka platí jen do neděle 10. 8. 2025 – chce to rychle!
Závěr: Nečekejte, i když sestavujete nákupní seznam
Lidl leták od 7. 8. do 10. 8. 2025 přináší maximální nálož slevových bomb: jídlo, pití, alkohol i další spotřební zboží za ceny, co si pamatujete jen z dřívějších dekád. Pokud vám záleží na výhodě, teď buďte ve střehu. Nechte se tímto bulvárním průvodcem inspirovat a dopřejte si nákup, na který budete vzpomínat!