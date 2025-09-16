Na Nově padají hlavy: Jágrova partnerka z ničeho nic bez práce!
16. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Novou pracovní pozici si užila pouhý jeden rok.
Když minulý rok vystřídala modelka a partnerka Jaromíra Jágra, Dominika Branišová, dosavadní moderátorku oblíbeného pořadu Život ve hvězdách, Gabrielu Partyšovou, určitě doufala v trochu delší angažmá.
„Byla jsem oslovena přímo z televize, že bych se jim tam typově hodila,“ prozradila loni v říjnu pro Blesk.
Příležitost popadla za pačesy a kvůli moderování, což je činnost, kterou nikdy předtím nedělala, dokonce podstoupila intenzivní kurz: „Než jsem šla poprvé naživo vysílat, tak jsem už měsíc trénovala s Kristinou Kloubkovou a začala jsem chodit na intenzivní kurz, který mám do prosince,“ svěřila se.
Nakonec si ale vedení pořadu užila pouhých dvanáct měsíců, protože vedení televize se rozhodlo pořad utnout.
„Ano, je to tak. Na Nově dochází k organizačním změnám a pořad Život ve hvězdách, který jsem moderovala, se zrušil a momentálně za něj televize nechystá náhradu,“ uvedla rozesmutnělá Branišová pro Blesk.
Doufá však, že končí jen pořad, tedy že ona sama nebude muset za televizní kariérou udělat tečku po pouhém jednom roce.
„Každopádně jak já, tak i TV Nova jsme otevřeni další budoucí spolupráci,“ prohlašuje modelka.