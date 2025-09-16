Původně se počítalo s 5 miliardami. Jenže teď bude stát oprava drátů 80 miliard korun
16. 9. 2025 – 9:54 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Přes 80 miliard korun má v příští dekádě směřovat do rozvoje a modernizace české přenosové soustavy. Státní společnost ČEPS odhalila desetiletý plán, který má zajistit stabilní dodávky elektřiny i v době, kdy se zásadně mění zdroje výroby a spotřeba. Největší část investic padne v nejbližších letech, kdy výdaje vyskočí až na rekordních 18 miliard ročně.
Rekordní balík pro dráty a trafostanice
Podle čerstvě zveřejněného dokumentu „Desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy 2025–2034“ půjde v průměru o osm miliard korun ročně. Jenže v prvních dvou až třech letech se počítá se závratnými investicemi – až 18 miliard korun ročně. Teprve po roce 2028 mají výdaje klesnout.
Pro srovnání: předchozí plán do roku 2031 počítal s průměrnými pěti miliardami ročně. Nárůst je tedy více než dramatický. Hlavním důvodem je přechod na čistší energetiku a plnění evropské Zelené dohody. S tím se pojí útlum uhlí, boom solárních a větrných elektráren i nárůst elektromobilů a tepelných čerpadel.
„Spotřeba elektřiny poroste napříč domácnostmi, průmyslem i dopravou. Zároveň musíme být připraveni na export i import elektřiny. Přenosová síť proto musí být silnější než kdy dřív,“ zdůraznil místopředseda představenstva ČEPS Svatopluk Vnouček.
Praha, Temelín a hranice
Mezi klíčové stavby patří výstavba nové transformovny Praha Sever a zdvojení vedení Čechy Střed–Chodov. Oba projekty mají zajistit bezpečné napájení metropole a umožnit její další rozvoj.
Na Vysočině se zase chystá nové dvojité vedení Kočín–Mírovka a transformovna Leskovice, které posílí vyvedení výkonu z elektrárny Temelín. Bez těchto investic by podle ČEPS hrozila rizika v zásobování elektřinou.
Nejde ale jen o vnitrostátní síť. ČEPS plánuje také nové přeshraniční projekty – například vedení směrem na Slovensko nebo posílení propojení mezi západními a jižními Čechami. „Tyto stavby umožní pružnější obchod s elektřinou a lepší využití obnovitelných zdrojů v celé střední Evropě,“ dodal Vnouček.
Stát souhlasí, regulátor kývl
Ministerstvo průmyslu a obchodu už na jaře potvrdilo, že plán odpovídá české i evropské energetické strategii. V létě ho schválil také Energetický regulační úřad. Podle něj ČEPS jasně ukázal, že připravované kroky zajistí dostatečnou kapacitu a bezpečnost dodávek.
Celkově má do přenosové soustavy v příští dekádě putovat více než 80 miliard korun. Další miliardy si vyžádají investice distribučních firem, tedy ČEZ Distribuce, EG.D a PREdistribuce. Ty se postarají o to, aby elektřina doputovala až k samotným domácnostem a firmám.
Česko tak čeká největší modernizace přenosové sítě v historii. Zda investice skutečně zabrání blackoutům a udrží krok s rychle rostoucí poptávkou po elektřině, ukáže až příští desetiletí.