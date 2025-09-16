Pavel Nedvěd konečně promluvil! O vztahu i prioritách má jasno
16. 9. 2025 – 8:30 | Magazín | Jana Strážníková
Slavný fotbalista konečně prolomil mlčení.
Bývalý slavný fotbalista a současný manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd a jeho snoubenka, zpěvačka Dara Rolins, si v poslední době moc soukromí neužili.
Jejich vztah je totiž pod pečlivým drobnohledem veřejnosti a snad všech médií (nejen) v republice. Což musí být krajně nepříjemná situace, jenže, ruku na srdce, Nedvěd si za ní může do jisté míry sám.
Nejdřív ho viděli, jak v důvěrném objetí mizí s neznámou blondýnkou do noční Prahy. Později si zase vedl cizí blondýnku k sobě do bytu.
Dara vzápětí vysvětlila, že se jedná o jejich dlouholetou kamarádku a že nic neprobíhá bez jejího vědomí.
Možné obláčky na jasné obloze a jakoukoliv krizi ve vztahu opakovaně popírá: „Dopadlo to trochu jinak, teď to vypadá, že mezi sebou máme nějaký problém, ale nemáme. Já vím, koho mám, vím, kdo mě miluje, jak mě miluje a jak miluji já jeho. Je tam absolutní mír a důvěra,“ prohlásila Dara pro web Eva.
V podobném duchu se přitom vyjádřila už několikrát, Pavel mezitím zarytě mlčel. Až doteď: Prohodil totiž pár slov se slovenským časopisem Nový Čas.
Na dotaz vyjmenoval, koho a co má v životě nejraději: „Určitě své rodiče, děti, lásku svého života Darinku, její dceru Lauru a vlastně celou její rodinu. To jsou lidé, které mám nejraději. A pak je tady také fotbal, bez kterého si neumím představit svůj život,“ odpověděl.
S láskou svého života chce jen žít dál a nic víc: „Teď máme s Darinkou i nějaké společné sny, které se nám už také plní. Myslím, že sním o krásném životě, který dnes už máme, a nechci nic zakřiknout. Chci jen, aby to pokračovalo dále,“ zakončil.