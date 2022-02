Aktualizováno: Na Kyjev v noci dopadly nejméně dvě ruské rakety. Ve městě se ozývá střelba

(AKTUALIZOVÁNO, 10:42) V centru Kyjeva se střílí. Ukrajinská armáda říká občanům severní kyjevské čtvrti, aby se bránili.

Shooting in the centre, Russian troops entering Kyiv from the north.



Ukraine’s army called on residents of the northern Kyiv district of Obolon to resist.



“Make Molotov cocktails, neutralize the occupier!” the defence ministry said.