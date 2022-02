Ukrajina je v boji sama. Sankce proti Rusku nestačí. Jsem cíl číslo jedna, řekl Zelenskyj

Řekl také, že nehodlá opustit Ukrajinu, ačkoliv jej a jeho rodinu považuje Rusko za prvořadý cíl. V pozdějším projevu informoval o pokračujících raketových útocích Ruska na ukrajinské civilní i vojenské cíle. Podle něj se ukrajinské armádě podařilo většinu invazních vojsk zastavit.

„Kdo je připraven s námi bojovat? Nikoho nevidím. Kdo je připraven poskytnout Ukrajině záruku členství v NATO? Všichni se bojí,“ citoval dnes server RBK Ukrajina ze Zelenského videoprojevu.

„My se ničeho nebojíme, nebojíme se Ruska,“ dodal ukrajinský prezident s tím, že je ochoten jednat i o neutrálním statusu Ukrajiny. Současně však vyjádřil pochyby, že by se Ukrajině v takovém případě dostalo bezpečnostních záruk.

Zelenskyj rovněž uvedl, že spolu s dalšími činiteli nezbytnými pro fungování státu zůstává v kyjevské vládní čtvrti a že na Ukrajině je stále i jeho rodina. „Podle informací, které máme, mě nepřítel označil za cíl číslo jedna. Moji rodinu jako cíl číslo dvě. Chtějí politicky zničit zemi tím, že zničí hlavu státu,“ řekl.

Do Kyjeva podle něj vstoupily sabotážní jednotky ruské armády, k nimž ale neposkytl bližší informace. Vyzval v této souvislosti obyvatele hlavního města, aby dodržovali zákaz nočního vycházení.

⚡️Defence Ministry reports that Russian military trucks are entering Kyiv, using stolen Ukrainian vehicles as a facade. pic.twitter.com/1LtJblUT6H