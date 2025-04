Startupy v Česku drtí banky: V počtu lidí a výši platů se postaraly o senzaci

České startupy už dávno nejsou malými garážovými projekty, které někdo kutil mezi výukou ve škole. Aktuální data ukazují, že tyto inovativní firmy dalece předstihly tradiční finanční instituce v počtu zaměstnanců a jejich lidé vydělávají víc než většina Čechů. Jak se jim to povedlo? Připravte se na překvapující informace o tom, jak rychle se startupy v naší zemi rozjely a co jim podle odborníků brání v ještě větším rozmachu.

V roce 2023 dosáhly české startupy významného milníku: zaměstnaly zhruba 160 tisíc lidí, čímž prakticky zdvojnásobily počet pracovníků tradičních bank a pojišťoven. Tento raketový růst potvrzují i čísla o nárůstu firem, jež se za pouhých pět let vyšplhaly z 2,8 tisíce na 4,2 tisíce podniků. Zakladatelé startupů si od počátku zakládají na inovacích a nebojí se jít do rizika s nadějí, že v případě úspěchu získají nadprůměrný zisk. A podle všeho se jim tenhle risk vyplácí.

Při pohledu na průměrné mzdy ve startupech to vypadá, že tady rostou peníze na stromech. Už předloni se tu lidé dostávali na úroveň přes 66 tisíc korun hrubého měsíčně, což zdaleka přesahovalo republikový průměr. Zatímco průměrný český zaměstnanec vydělává kolem 43 tisíc korun, ve startupu si běžně přijde i na 70 tisíc. V reálu tak devět z deseti Čechů na podobnou výplatní pásku ani nedosáhne.

Navzdory mediální nálepce „mladé dynamické firmy, kde se neustále střídají lidé“, je české startupové prostředí často tvořeno menšími firmami, z nichž dvě třetiny mají méně než deset zaměstnanců. Nejrychleji přibývají ty úplně nejmenší s pěti či méně pracovníky. Zajímavé je, že startupy s zahraničními kořeny bývají v průměru víc než dvakrát větší – zpravidla kolem 80 zaměstnanců.

Financování však dostalo v roce 2023 pořádnou ránu. Celkový objem investic se meziročně propadl z rekordů o 85 procent. Jedním z důvodů je ochladnutí globálního trhu, druhým pak chybějící velké investice, které by čísla nakoply. Přesto se i v těžších podmínkách českým startupům povedlo zůstat v hledáčku investorů a udržet si jejich důvěru.

Zakladatelé i odborníci se shodují, že české zákony a pravidla občas narážejí na tempo a povahu startupů. K největším výzvám patří zavedení smysluplného systému zaměstnaneckých akcií, vstup penzijních fondů do rizikového kapitálu a podpora inovačních center v regionech. Bez těchto kroků by se totiž českému startupovému ekosystému mohlo brzy stát, že mu ujede vlak. A to by byla obrovská škoda nejen pro samotné firmy, ale i pro celou domácí ekonomiku.