Na Česko už se sype sníh, hrozí i náledí: Mapa ukazuje, kde počítat s největší nadílkou
29. 1. 2026 – 11:41 | Magazín | BS
Do Česka dorazilo avizované sněžení, na některých místech už nyní napadala pořádná peřina.
Meteorogolové už několik dní varují před sněhovým přídělem a jejich slova se dnes vyplňují: Do Česka dorazilo husté sněžení.
„Dnešek bude téměř na celém území doprovázet sněžení. Na většině území se bude postupně tvořit sněhová pokrývka. V souvislosti se sněžením lze očekávat komplikace v dopravě, a to nejen v jižní polovině Čech a na západě Moravy, kde je v platnosti výstraha. Teploty budou po celý den zůstávat v blízkosti nuly,“ uvádějí odborníci z ČHMÚ.
Upřesňují, kde se zatím ukázala největší nadílka: „Zejména v okolí Českomoravské vrchoviny a v jihovýchodní polovině Středních Čech napadlo do 5 cm nového sněhu a do večerních hodin připadne dalších 2 do 5 cm většinou mokrého sněhu. K večeru bude sněžení od jihozápadu pozvolna ustávat,“ předpovídají.
Dodávají ještě varování: „Sněžení bude způsobovat komplikace v dopravě, a to i mimo území platnosti výstrahy. V noci na pátek a v pátek ráno (30. 1.) se na neošetřených komunikacích s rozježděným sněhem bude vytvářen náledí a zmrazky,“ stojí v příspěvku na sociální síti.
Nezapomeňte na náležitou zimní výbavu a při výjezdu dbejte zvýšené opatrnosti. Zítra už by nicméně mělo nebezpečí pomalu pominout: „Zítra bude převažovat velká oblačnost, ale na jihozápadě Čech očekáváme přechodně i polojasnou oblohu. V severovýchodní polovině území se místy vyskytne slabé občasné sněžení, jinde jen výjimečně. Po ranních teplotách kolem -2 °C, vystoupí přes den teploty na -1 až +3 °C,“ hlásí odborníci.