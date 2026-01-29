Transparency International vyzvala Babiše, ať zveřejní stanovy svěřenského fondu
29. 1. 2026 – 10:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Protikorupční nezisková organizace Transparency International ČR (TI) v otevřeném dopise vyzvala premiéra Andreje Babiše (ANO), aby zveřejnil stanovy svého svěřenského fondu RSVP Trust.
Podle tiskové zprávy TI zmíněný fond, kam má premiér vložit akcie svého holdingu Agrofert, neřeší Babišův střet zájmů. Vyřešením střetu zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu, který patří k největším příjemcům dotací v Česku, podmiňoval prezident Petr Pavel jmenování Babiše premiérem.
"Z pohledu TI vše nasvědčuje tomu, že fond není řešením a předseda vlády je nadále ve střetu zájmů ve vztahu ke svým soukromým společnostem a jeho vládnímu angažmá," sdělila TI. Babiš podle organizace zveřejnil informace o tom, jak vyřeší svůj střet zájmů, nejprve jen na sociálních sítích a následně se vyhýbal odpovědím na zásadní otázky týkající se RSVP Trust.
Uvedený fond podle TI nemusí být nevratným řešením střetu zájmů, jak původně tvrdil Babiš, a na hodnotě majetku ve fondu má premiér dále zájem, protože akcie mají po Babišově smrti dostat jeho děti. "Vše, co nyní o svěřenském fondu RSVP Trust z veřejných zdrojů víme, nasvědčuje tomu, že premiér a obchodník Andrej Babiš je nadále ve střetu zájmů. Nový fond působí šitý horkou jehlou a opět jen na oko, jako v době jeho předchozí vlády," výkonný ředitel TI David Kotora.
Organizace podle něj vychází i ze zkušeností z doby předchozí Babišovy vlády v letech 2017 až 2021. Tehdy Babiš kvůli střetu zájmů založil svěřenské fondy AB private trust I a II, přesto si ale zachoval rozhodující vliv na své společnosti, jejichž akcie do fondů vložil, uvedla TI.
"Proto Vás touto cestou vyzýváme, abyste s ohledem na veřejný zájem zveřejnil detailní strukturu svěřenského fondu RSVP TRUST a principy jeho fungování uvedené ve statutu, abyste případně vyvrátil, že se tak jako v předchozím případě jedná pouze o nefunkční krok s cílem být souběžně premiérem České republiky a neztratit vliv a soukromý zájem ve společnostech, jejichž jste byl doposud majitelem," napsal Kotora v dopise Babišovi.
Akcie Agrofertu Babiš do RSVP Trust zatím nevložil. V pondělí médiím sdělil, že stále čeká na potvrzení dokumentů k převodu akcií holdingu ze třech unijních zemí. Podle zákona je potřeba vyřešit střet zájmů do 30 dnů od jmenování. Babiš byl jmenován premiérem loni 9. prosince. Podle TI se ale na Babiše tato lhůta nevztahuje, protože je akcionářem firmy a nepodniká ve smyslu právních předpisů. Od okamžiku Babišova nástupu do funkce se však na něj podle organizace rovnou uplatňuje bez jakýchkoli lhůt to, že zákon zakazuje společnostem ovládaným členem vlády získávat veřejné zakázky a dotace.
Babiš před časem v rozhovoru pro Deník řekl, že do svěřenského fondu RSVP Trust vloží výhradně holding Agrofert, nikoli svou investiční a holdingovou společnost SynBiol.