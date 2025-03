Problémy a krize v manželství? Známý zpěvák rázně reaguje na drby

Slavný zpěvák a manželka se objevovali na veřejnosti sami, což hned zavdalo ke vzniku zvěstí o klopýtajícím vztahu. Matuš uvádí věci na pravou míru.

Oblíbený pěvec Bohuš Matuš má ve zvyku svou (o třicet let mladší) manželku doprovázet, kam to jen jde. Lucie Matušová se sice na společenských akcích zas až tak neobjevuje, ale když už, tak s manželem. A právě proto mimořádně udeřilo do očí, když si na premiéru nového Fantoma opery vyrazila zcela sama.

Něco podobného bylo samozřejmě jak olej do ohně drbů a spekulací: Hned se začalo polemizovat, jestli náhodou není v manželství něco špatně, jestli všechno funguje, jak má, a že se zkrátka muselo něco pokazit, jinak by přeci Lucka nešla sama.

Redakce magazínu eXtra nicméně prozíravě naznala, že lepší než drbat a hádat bude se prostě zeptat. A Bohuš na dotaz, jestli doma není něco zle, bez sebemenšího zaváhání rozhodně zavrtěl hlavou: „Mám hodně práce, nejspíš jsem někde vystupoval,“ vysvětloval absenci.

„Ale jsme v pohodě, nic za tím nehledejte. Lucinka si to užila i tak,“ dodal ještě. Mrzí ho, že nemohli vyrazit spolu, ale manželka si moc přála nový muzikál vidět, a tak zkrátka šla sama. Příště už si ale prý zase vyrazí ve dvojici.