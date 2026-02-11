Mrazivý příběh: Nový český seriál vypráví o vraždě, která se doopravdy stala
11. 2. 2026 – 8:00 | Magazín | Jiří Rilke
Chystaný seriál vyjeví pohnuté osudy otce, jehož život obrátila naruby hrozivá tragédie.
Divák, který se jen tak z ničeho nesesype, může zbystřit: TV Prima chystá šestidílný seriál, z kterého nikomu do smíchu zrovna dvakrát nebude.
Nový projekt Táta totiž mapuje skutečné osudy otce z severočeského Varnsdorfu (bude ho hrát David Novotný) kterému v roce 2017 obrátila život naruby děsivá tragédie. Zavraždili mu milovaného syna.
Seriál bude vyprávět o děsu, o ztrátě a především o zdrcující bezmoci, když se bolestí zlomený otec snaží domoci spravedlnosti proti zdánlivě neporazitelnému systému. Vrah byl totiž svého času prohlášen za nepříčetného a místo do vězení putoval do léčebny.
Táta, jak už musí být každému jasné, nebude jen klasická televizní kriminálka. Bude to hlavně daleko intimnější, bezprostřednější a syrovější náhled do rodiny, kterou děsivým způsobem hrozí rozvrátit trestný čin. A o to víc se pak musí semknout.
O to, že na obrazovkách uvidíme opravdu skutečnou verzi událostí a ne žádnou smyšlenou bajku, se stará dokonce sám skutečný otec zavražděného chlapce. Novotný se s ním několikrát setkal i během natáčení: „Vždycky to oznámí, dostaví se, je o něj pečováno. Zdravíme se: ahoj, kamaráde. Je to nějakým způsobem dojemné, ale musím to udržet na takové bázi, úplně základní,“ prozradil herec pro eXtra.cz.
Vyprávění příběhu někoho, kdo je naživu a skutečně existuje, vnímá Novotný jako obrovskou zodpovědnost: „Je tam něco, na co si můžu sáhnout, hraji živého člověka, který se vedle mě může postavit a může mě kritizovat, inspirovat, tím pádem jsem zodpovědný, ale já se této zodpovědnosti co nejvíce zbavuji a chci být zodpovědný za to, že odvedu, co se týče scénáře, to nejlepší, co umím,“ slibuje odhodlaně.