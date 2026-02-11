Dnes je středa 11. února 2026., Svátek má Božena
Počasí dnes 1°C Občasný déšť

Žádné šťastné konce. Nový seriál České televize sází na syrovou realitu

11. 2. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke

Žádné šťastné konce. Nový seriál České televize sází na syrovou realitu
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Pokud máte pocit, že nová seriálová tvorba pořád jen vykrádá samu sebe, mohl by vás nový projekt zaujmout.

Diváka, který už má něco nakoukáno a u každého nového seriálu už proto bezpečně dokáže rozpoznat zvraty zápletky dávno před tím, než se jimi scenárista pokusí šokovat, by mohl zaujmout nenápadný, ale možná o to silnější projekt České televize.

Chystaný seriál Kamarád totiž nebude o žádném předem jasně daném souboji dobra se zlem, detektiv magicky nepochytá celý gang, princ nezabije draka a zda se dočkáme nějakými mantinely vyhrazené katarze, je také ve hvězdách.

Místo toho přijde realita. Nepříjemná, v odstínech šedi, nejasná, zmatená, plíživá a zrádná. Ale o to skutečnější.

Mohlo by vás zajímat

Hlavní role se ujal Matouš Ruml, který sám přiznává, že se jednalo o mimořádně obtížnou práci. V realitě otec tří dětí totiž hrál predátora. Oblíbeného pedagoga, učitele, který trpělivě naslouchá, s dětmi si vytváří přátelský, vstřícný a vřelý vztah a získává tak jejich důvěru.

Kterou pak zneužije.

Seriál bude pracovat se skutečnými událostmi a do svého vyprávění zakomponuje několik opravdových příběhů. Pointa bude ale jasná: Vztah mentora s dítětem, který pořád vypadá v nejlepším pořádku, a to tak moc, že si ničeho nevšimnou ani rodiče, ani škola. Dokud není pozdě.

Kamarád se nejspíš nebude snažit přicházet s nějakou dechberoucí pointou či dramatickým zvratem, spíš rozebere a poukáže na jev, který je stejným dílem selháním jednotlivce i systému. 

Mohlo by vás zajímat

Seriál rozebere všechno: Jak se dva skamarádí, průběh zneužívání, soud, posudky, dopady. A pak možná i návrat do práce s dětmi, protože tak to u nás bohužel také občas umí vypadat.

(Pro férovost nicméně nutno dodat, že již brzy vstoupí v platnost novela zákona, která právě lidem odsouzeným za přečiny proti dětem podobnou práci znemožní.)

„Mám dva syny a jednu dceru. Silně to se mnou rezonuje, právě proto, že mám děti. Nepředstavitelné je pomyslet si, že by se to týkalo mého dítěte. Možná mě to vede k tomu víc se ptát. A uvědomovat si, jak je důležitá komunikace rodiče s dítětem,“ prozradil před časem Ruml pro Deník.

Tagy:
seriál zneužití herec
Zdroje:
CSFD, tvguru.cz, karvinsky.denik.cz
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Předchozí článek

Skrytá sleva na telefon pro seniory: kdo má nárok a jak si zažádat

Nejnovější články