Babiš se v Paříži setká s Macronem, tématem bude mimo jiné podpora Ukrajiny
11. 2. 2026 – 8:16 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Český premiér Andrej Babiš se dnes v Paříži setká s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a navštíví také onkologický ústav.
Podle francouzského velvyslanectví v ČR bude Macron chtít s Babišem hovořit například o podpoře Ukrajiny či o zvyšování obranných výdajů v souvislosti se závazky vůči Severoatlantické alianci (NATO). Tématem schůzky, která se v Paříži uskuteční dnes večer, bude i konkurenceschopnost Evropské unie před čtvrtečním neformálním summitem EU nebo postoj české vlády k Radě míru, kterou založil americký prezident Donald Trump.
Do Paříže odletí Babiš ráno a ještě před odletem poskytne komentář pro média. Odpoledne navštíví onkologický ústav Gustave Roussy ve Villejuif u Paříže a ve 20:30 se setká s Macronem.
Podle francouzského velvyslanectví se politici budou věnovat například otázkám mezinárodní bezpečnosti a pomoci Ukrajině, a to včetně možnosti vyslání vojáků evropských zemí na Ukrajinu jako možné součásti bezpečnostních záruk po uzavření míru. Macrona bude podle velvyslance Stéphanea Crouzata zajímat i postoj české vlády ke zvyšování obranných výdajů. Francouzský prezident se bude ptát také na český postoj k Trumpově Radě míru. Francie členství odmítla. Babiš dříve řekl, že chce pozici ČR koordinovat s ostatními státy EU a že důležitá je pro něj hlavně Itálie.
Babiš se s Macronem ve Francii setká v předvečer vrcholné schůzky EU zaměřené na konkurenceschopnost. Na neformální jednání Evropské rady na belgickém zámku Alden Bielsen odletí Babiš z Paříže ve čtvrtek ráno.
Babiš, který hovoří plynně francouzsky a o francouzském prezidentovi se v minulosti opakovaně vyjadřoval jako o příteli, se s Macronem v Paříži setkal v lednu 2023, tři dny před prvním kolem českých prezidentských voleb, v nichž současný český premiér kandidoval. V Praze Babiš přivítal Macrona na státní návštěvě v roce 2018.