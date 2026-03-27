Jak uprostřed zimy: Napadlo přes 30 cm sněhu. Meteorologové prozradili, kdy se oteplí
27. 3. 2026 – 10:57 | Magazín | BS
Na některých místech republiky je k vidění sněhová pokrývka, za kterou by se nemusela stydět ani pravá zima.
Titulní ilustrační fotka článku sice pochází z mistrovství republiky v historickém lyžování, které proběhlo v Beskydech už v lednu, ale k situaci se mimořádně hodí. Momentálně totiž Beskydy vypadají přesně takhle.
Jak totiž meteorologové avizovali už delší dobu, na hory se přihnal sníh. A nebylo ho málo: „Bohatou sněhovou nadílku jsme zaznamenali od včerejšího rána hlavně na hřebenech Beskyd a Bílých Karpat. Nejvyšší přírůstek nového sněhu jsme naměřili na Lysé hoře, od včerejších 07:00 tam připadlo 31 cm a ráno tam leželo 38 cm. 20 cm sněhu připadlo třeba také na Kohútce nebo na Velké Čantoryji,“ uvádí odborníci z ČHMÚ na sociální síti.
Bělostná pokrývka ale byla a stále je k vidění nejen na hřebenech hor: „Hranice vytváření sněhové pokrývky byla však i na poměrně malém území velmi variabilní a sníh lokálně ležel, nebo ještě stále leží, i v nižších polohách (pod 400 m),“ upřesňují meteorologové.
„Od středních poloh se místy vytvořila sněhová pokrývka, za kterou by se nemusela stydět ani pravá zima,“ dodávají.
I dnes bude v oblasti pořádně foukat: „Díky větru se ve vyšších partiích Beskyd také vytvářely sněhové jazyky, postupně pravděpodobně i závěje. Dnes zde čekáme také silnější vítr, momentálně jsou na Lysé hoře nárazy kolem 70 km/h. Závěje se tak v hřebenových partiích, kde by měl zůstat sníh sušší, budou vytvářet i dnes.“
Zimní nádech bude mít počasí i o víkendu: „Nadcházející víkend přinese stále podprůměrné teploty, i když bude v sobotu v Čechách méně oblačnosti. Sobota bude v Čechách slunečná, ale v důsledku toho zde budou ranní teploty klesat slabě pod nulu. Na Moravě a ve Slezsku bude mraků více, výjimečně se mohou objevit i přeháňky, nejprve nad 600 m, postupně jen nad 1000 m sněhové. Denní maxima se budou pohybovat kolem 10 °C, na západě Čech do 8 °C,“ předpovídají meteorologové.
V neděli pak bude ještě větší zima: „Neděle bude zamračená již na celém území a také srážek bude více, i když nebudou nijak zvlášť vydatné. V Čechách budou nad 500 m sněhové. Nedělní maxima už budou jen kolem 8 °C,“ uzavírají.
Podle týdenní předpovědí počasí lze očekávat mírné oteplení od začátku dubna. Měsíční výhled pak předpovídá větší zlom zhruba okolo Velikonočního pondělí – pak by se zas mělo vrátit příjemné a teplé jaro.