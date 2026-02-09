Legendární seriál se loučí: Proč tahle nadčasová pecka i po 50 letech pořád bavila celé Česko?
9. 2. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke
Legendární seriál už oslavil 51 let a byl tak starší než podstatná část svého diváctva. Obliba mu ale neklesá.
Nezaměnitelný seriál Chalupáři si i letos připsal prvenství, které by mu mohla drtivá většina české a snad i světové produkce závidět.
Seriál vznikl v roce 1975, což znamená, že už nás od premiéry dělí 51 let. A i přesto nejenže dokáže obstát v konkurenci moderní a současné tvorby, on ji dokáže i porazit. Poslední díl veleslavného seriálu se totiž minulý týden dostal dokonce do čela sledovanosti.
Tak trochu lyrické a vlastně velmi idylické trampoty a zážitky legendárního Jiřího Sováka, Josefa Kemra, Vladimíra Menšíka a dalších totiž ve čtvrtek zvítězily v celkové sledovanosti v divácké skupině 15-54 let.
Jedná se o celkem jasnou zprávu: Seriál je nesmírně nadčasový, skvěle podaný, fantasticky zahraný a dokáže proto zaujmout nejen nostalgické starce, ale právě hlavně publikum, které v době původního uvedení ještě vůbec nebylo na světě.
Můžeme se bavit spíš o genialitě Chalupářů, nebo je to spíš nelichotivá vizitka moderních seriálů, že diváci radši dají přednost padesátiletému televiznímu kmetovi? Nebo je pravda někde uprostřed?
Chalupářům tak či tak rozhodně nemůžeme upřít kvality. Drží si popularitu i po desítkách let, protože nabízejí něco, co současná tvorba často neumí – přirozenou, neokázalou lidskost.
Seriál stojí na jednoduchých, ale přesně vystižených situacích, které se neopírají o efekty ani o rychlou zápletku, ale o pozorování mezilidských vztahů. Divák se může velmi snadno ztotožnit a i po letech poznat třeba vlastní rodinu, sousedy a nakonec vlastně i sebe sama. Humor je laskavý, neútočný, a přitom trefný. A taková kombinace zkrátka funguje i o generace později.
Idylický rytmus může na dnešního stresem zavaleného diváka působit až terapeuticky. Navíc herecké výkony Menšíka, Sováka, Bohdalové či Kemra mají takovou energii, že i po letech dokážou bez problémů strhnout.
Jak už padlo, Chalupáři se na chvíli rozloučili, na Nově ve čtvrtek běžel poslední díl. Jistojistě se ale nejednalo o poslední reprízu a s legendárním seriálem se určitě ještě znovu potkáme.