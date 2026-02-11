Dnes je středa 11. února 2026., Svátek má Božena
11. 2. 2026 – 7:51 | Magazín | Natálie Kozak

Lunární horoskop na středu 11. února: Řešte složité problémy, ale šperky tentokrát nechte v obchodě
zdroj: Freepik.com
Čeká vás den plný dynamické energie. Pokud uvažujete o žádosti o vyšší plat nebo o zahájení náročného projektu, hvězdy vám jdou naproti. Zjistěte, jak využít sílu ubývajícího měsíce ve Střelci ve váš prospěch.

Středeční den se ponese ve znamení odvahy a profesního růstu. Podle lunárních vlivů nás čeká velmi konstruktivní období, které přeje těm, kteří se nebojí chopit iniciativy.

Energie dne: Světlý začátek pod vlivem Střelce

Nacházíme se ve 24. lunárním dni (4. lunární fáze) a měsíc aktuálně ubývá v ohnivém znamení Střelce. Tato kombinace vytváří ideální podmínky pro zahájení nových projektů. Pokud před vámi leží nejednoznačné nebo velmi složité problémy, které jste doposud odkládali, dnešek je tím dnem, kdy se do nich máte s vervou pustit.

Kariéra a ambice

Dnešní konstelace je mimořádně příznivá pro vaši kariéru. Pokud zvažujete žádost o zvýšení platu, povýšení nebo se chcete ucházet o přeložení na jinou pozici, neváhejte se obrátit na své nadřízené. Hvězdy vám nyní propůjčují potřebnou přesvědčivost a jasnou vizi.

Na co si dát pozor

I přes silnou energii dne existují oblasti, ve kterých byste měli zachovat zdrženlivost:

  • Finance a šperky: Vyhněte se utrácení peněz za drahé kovy a kameny. Hrozí vysoké riziko nákupu nekvalitního zboží nebo skrytých vad.
  • Vzhled: Dnešek není vhodným dnem pro změnu účesu ani barvy vlasů. Výsledek by vás mohl zklamat.
  • Cestování: Cesty na dlouhé vzdálenosti jsou hodnoceny jako nepříznivé. Pokud přesto musíte vyrazit, vezměte si s sebou jako ochranný amulet citrín nebo žlutý safír.
Profilový obrázek
Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

