Nový podvod se váže na falešnou bankovní aplikaci. Může vykrást celý účet

27. 3. 2026 – 11:25 | Zprávy | Anna Pecena

Podvod na seniora zdroj: AI DALL-e
Podvodníci přišli s novou zbraní – falešnými bankovními aplikacemi, které vypadají jako originál. Stačí jedno kliknutí, pár sekund nepozornosti a vaše peníze mohou zmizet. Senioři patří mezi nejčastější oběti. Jak tenhle trik funguje a kde naopak můžete skutečně ušetřit, aniž byste naletěli?

Nový trik, který vás připraví o všechno

Rok 2026 přinesl nový typ podvodu, který je mnohem nebezpečnější než klasické telefonáty. Podvodníci se vydávají za pracovníky banky nebo dokonce úřadů a přesvědčí vás, že je váš účet v ohrožení. Následně vás donutí stáhnout „bezpečnostní aplikaci“.

Jenže právě v tu chvíli se dostáváte do pasti. Aplikace je falešná a ve skutečnosti slouží ke krádeži dat. Některé dokonce využívají technologii NFC – stačí přiložit kartu k telefonu a podvodník má všechny údaje potřebné k výběru peněz.

Podle expertů jde o kombinaci psychologického nátlaku a moderní technologie. Oběť má pocit, že „zachraňuje své peníze“, ale ve skutečnosti je sama odevzdá.

Aplikace, která vás sleduje a ovládá

Ještě horší variantou jsou falešné aplikace, které se tváří jako oficiální bankovní nástroje. Ty dokážou ovládnout celý telefon – zaznamenávají, co píšete, přebírají SMS kódy a dokonce potvrzují platby za vás.

Některé podvody jsou tak propracované, že aplikace vypadá naprosto identicky jako originál. Stačí zadat přihlašovací údaje – a útočník má přístup k účtu během několika sekund.

Varovné je, že podobné aplikace se někdy dostanou i do oficiálních obchodů, než jsou odhaleny. Proto nestačí slepě důvěřovat tomu, že „je to v mobilu, tak je to bezpečné“.

Kde skutečně ušetřit – a nenechat se okrást

Mnoho seniorů naletí právě proto, že chtějí „ochránit peníze“ nebo „ušetřit na poplatcích“. To je přesně moment, kdy podvodníci útočí.

Skutečné pravidlo je jednoduché: banka po vás nikdy nebude chtít instalovat aplikaci přes odkaz, sdělovat PIN nebo přikládat kartu k telefonu.

Pokud chcete ušetřit, dělejte to bezpečně:

  • kontrolujte poplatky přímo v oficiální aplikaci banky
  • nikdy nestahujte aplikace z odkazů v SMS nebo telefonu
  • při podezření vždy sami volejte banku
  • pravidelně mažte neznámé nebo staré aplikace

Právě jednoduchá opatrnost vás může ochránit víc než jakákoliv „zázračná bezpečnostní aplikace“.

Dvě hlavní poučení

Falešné bankovní aplikace jsou dnes jedním z nejnebezpečnějších podvodů vůbec. Neútočí silou, ale manipulací. A právě proto fungují.

Pamatujte: největší úspora není sleva ani výhodný tarif. Největší úspora je nepřijít o všechno.

Tagy:
podvod peníze senior senioři šmejdi
Zdroje:
Penize.cz, itmix.cz
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

