Aktualizováno: Moskva obvinila Kyjev z útoku na Putinovu rezidenci v Kremlu, Ukrajina to popírá

Ukrajina se v noci na dnešek pokusila o dronový útok na kremelskou rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, tvrdí ruské tiskové agentury. Dodávají, že Putin je v pořádku a pokračuje v obvyklé práci. Podle RIA Novosti prezident v Kremlu v době útoku nebyl a nacházel se ve své rezidenci Novo-Ogarjovo u Moskvy. Kyjev uvedl, že s incidentem nemá nic společného.

„Dva bezpilotní letouny mířily na Kreml. Díky krokům podniknutým armádními a tajnými službami a díky použití radarových a detekčních systémů byly přístroje vyřazeny z provozu,“ cituje TASS z prohlášení Kremlu.

Na ruských sociálních sítích se dnes šířila videa zobrazující dým stoupající nad Kremlem na setmělé obloze. Video pochází ze skupiny sdružující obyvatele čtvrtí Jakimanka a Zamoskvorečje v centrální části Moskvy a podle členů skupiny se v blízkosti Kremlu ozvala rána podobná zvuku hromu. Na obloze byly podle nich kromě toho vidět jiskry. Záblesky nad Kremlem jsou vidět i na dalším videu šířícím se na sociálních sítích.

According to Russian media, two drones crashed close to the Kremlin. The Kremlin asserts that they stopped an attack by the Kyiv regime. Telegram channels shared recordings that display smoke over Moscow. pic.twitter.com/a7wCRZzaD6 — Belsat in English (@Belsat_Eng) May 3, 2023

Clearest footage of the drone attack against the #Kremlin pic.twitter.com/4Gvztzq86r — Michael A. Horowitz (@michaelh992) May 3, 2023

Ruská prezidentská administrativa uvedla, že útok považuje za naplánovanou teroristickou akci a za pokus o atentát na Putina. Zdůraznila, že si vyhrazuje právo na odvetné kroky, které podnikne, „kdykoli a kdekoli to uzná za vhodné“.

Poradce kanceláře ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak tvrzení ruské strany odmítl. „Ukrajina samozřejmě nemá nic společného s dronovým útokem na Kreml,“ citovala jej agentura AFP.

As for the drones over the Kremlin. It’s all predictable... Russia is clearly preparing a large-scale terrorist attack. That's why it first detains a large allegedly subversive group in Crimea. And then it demonstrates "drones over the Kremlin". First of all, Ukraine wages an… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 3, 2023

Na sociální síti Podoljak uvedl, že Ukrajina vede obrannou válku a neútočí na cíle na území Ruské federace. „K čemu? Neřeší to žádný vojenský problém. Jen to Ruské federaci dává záminku k jejím útokům na civilisty,“ poznamenal. Podobné akce ale podle něj mohou ukazovat na partyzánské aktivity místních odbojových skupin. Podoljak naznačil, že incident by se pro Rusko mohl stát záminkou pro rozsáhlý „teroristický“ útok proti Ukrajině v nadcházejících dnech.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken prohlásil, že pravdivost obvinění Ruska na adresu Ukrajiny nemůže potvrdit a že bude brát vše, co přijde z Kremlu, „s velkou rezervou“. Řada prokremelských osobností v Rusku vyzvala k provedení atentátů na vysoce postavené ukrajinské představitele. Vlivný předseda dolní komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin uvedl, že Rusko by mělo použít „zbraně schopné zastavit a zničit kyjevský teroristický režim“. Propagandistka a šéfka stanice RT Margarita Simoňjanová napsala na telegramu: „Možná to teď začne doopravdy?“

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov sdělil, že nehledě na dnešní incident se 9. května uskuteční plánovaná vojenská přehlídka na moskevském Rudém náměstí, které se zúčastní i Putin. Na tento den připadá svátek, kdy si Rusko připomíná porážku nacistického Německa v druhé světové válce. „Přehlídka bude, změny nejsou,“ řekl Peskov. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin krátce předtím na sociálních sítích informoval o zákazu nepovoleného používání dronů v hlavním městě.

Německý bulvární deník Bild s odvoláním na blíže neupřesněné zdroje minulý týden napsal, že se Ukrajina pokusila zabít Putina s pomocí dronu při jeho plánované návštěvě průmyslového parku Rudňovo v Moskevské oblasti. Útok se nezdařil, poblíž průmyslové zóny byly nalezeny trosky ukrajinského dronu, který podle ruských úřadů nesl 17 kilogramů trhaviny.

Média už dříve během dneška informovala o incidentech s drony na různých místech Ruska. V Krasnodarském kraji vypukl podle TASS rozsáhlý požár ve skladu s ropnými produkty kvůli „pádu“ bezpilotního letounu. BBC rovněž upozornila, že podle informací na ruských telegramových účtech zřejmě útočily v noci na dnešek bezpilotní letouny na letiště v obci Sešča v ruské Brjanské oblasti, kde poškodily letoun An-124. Žádné oficiální zprávy o incidentu v Brjanské oblasti zatím nejsou k dispozici.

Obdobné zprávy přicházely z Ruska i v minulých dnech - ruská správa poloostrova Krym například v sobotu informovala o požáru zásobníku paliva v přístavu Sevastopol. Ukrajina se jako obvykle k žádnému z útoků nepřihlásila, ale jejich nárůst přichází v době, kdy Kyjev tvrdí, že dokončil přípravy na protiofenzivu.

Zelenskyj popřel, že jeho země zaútočila drony na Kreml

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj popřel, že by Ukrajina poslala drony na moskevský Kreml. „Bojujeme na svém území, neútočíme na Putina nebo Moskvu,“ řekl na tiskové konferenci v Helsinkách. Na dotaz, proč Rusko z nočního útoku obviňuje Ukrajinu, pak Zelenskyj odpověděl, že podle něj musí Putin nějak motivovat ruské občany, protože mu v jeho agresi proti Ukrajině chybí vítězství.

Ukrajinský prezident dnes přijel do finských Helsinek na setkání s vysokými představiteli evropských severských zemi.