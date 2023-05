Putin vyslal další sérii raket na Ukrajinu

„Tuto noc provedl nepřítel další hromadný letecký útok na Ukrajinu. Druhý v řadě za poslední tři dny,“ cituje agentura velitele vojenské správy Kyjeva Serhije Popka.

At night, the invaders attacked the city of #Pavlograd in the #Dnipropetrovsk region.



As a result of the Russian missile attack, 25 people were injured, including three children. 19 high-rise buildings and 25 private houses were damaged. pic.twitter.com/TGzGkIztPN