Moc nechybělo! Slavný moderátor měl děsivou nehodu na dálnici
13. 11. 2025 – 11:30 | Magazín | Jiří Rilke
Známý moderátor měl namále, za život může děkovat pohotovému řidiči.
Slavný a prominentní moderátor Luboš Xaver Veselý vešel v povědomí širší veřejností svou moderátorskou prací, kterou dlouhé roky odváděl v pořadu Křížový výslech na Frekvenci 1. Později moderoval také pořady Pressklub a Živá noc.
Před šesti lety přešel do Českého rozhlasu, kde dva roky moderoval svůj titulní pořad Xaver. Před pěti lety dostal křeslo v Radě České televize. Krom toho už deset let provozuje také svou vlastní internetovou platformu XTV a je velmi aktivní na sociálních sítích všeobecně.
Za výčtem kariérních úspěchů ale mohla přijít finální a permanentní tečka. Veselý měl totiž v polovině minulého týdne děsivou autonehodu na dálnici, jak sám přiznal na svém youtubovém kanálu.
„Měl jsem dopravní nehodu na dálnici. Je to věc, která vás vyděsí až do večera… Naštěstí se nikomu nic nestalo,“ vyprávěl moderátor.
„Pán s dodávkou a s vlekem se chtěl narvat do levého pruhu, aby nás předjel a pověsil se za kamion. Zapomněl ale, že má za sebou vlek...“ popisoval Veselý.
„Tím vlekem celou pravou stranu mého luxusního vozu očesal. Byl to hrozný úlek a hrozný zvuk,“ přiznal.
Sám Veselý v tu chvíli neřídil, za volantem seděl jeho řidič. A možná právě díky němu všechno dobře dopadlo: Kdyby totiž zpanikařil, strhl řízení či reagoval špatně, mohli jsme právě teď psát nekrolog. Profík nicméně zachoval klid, reagoval přesně a nakonec utrpěly jen plechy.
„Pan řidič, který mě vezl, reagoval skvěle a ve zlomku vteřiny,“ neskrýval svůj vděk Xaver Veselý.