Po úterním zásahu na ŘSD je obviněno 12 lidí a pět firem
13. 11. 2025 – 12:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Všech 14 lidí, které policie zadržela v úterý v souvislosti se zakázkami Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), je na svobodě.
Národní centrála proti organizovanému zločinu obvinila 12 lidí a pět firem kvůli manipulaci s veřejnými zakázkami, žalobkyně vazbu nežádá. Informovala o tom dnes ráno státní zástupkyně Adéla Rosůlek na webu dozorujícího Okresního státního zastupitelství Pardubice.
Policie zahájila trestní stíhání 12 fyzických osob a pěti právnických osob pro zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, legalizaci výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Stíhání souvisí s veřejnými zakázkami ŘSD, obcí Prosetín a Přestavlky na Chrudimsku a Vítězná na Trutnovsku. Právní kvalifikace není u všech obviněných stejná.
Policisté z NCOZ zasahovali v úterý na několika místech v Česku, mimo jiné v sídle ŘSD v Praze, v Hradci Králové a v budově Vodovodů a kanalizací Pardubice, podle Deníku N také v hlavní budově ministerstva pro místní rozvoj. Mluvčí ŘSD Jan Rýdl ČTK řekl, že si policisté vyžádali dokumentaci týkající se zakázek malého rozsahu na údržbu komunikací jedné z krajských správ ŘSD.
Předseda představenstva pardubických vodáren Leoš Malina kvůli trestnímu stíhání rezignoval, sdělila v úterý ČTK jeho advokátka Hana Burianová. Malina je společníkem a jednatelem firmy Gwendara Pardubice, která se podle obchodního rejstříku zabývá pronájmem nemovitostí, stavební činností a projektováním staveb a nespecifikovanou výrobou, obchodem a službami. Má i živnostenské oprávnění. Podle serveru Hlídač státu jeho firma Gwendara v minulých letech uzavřela s ŘSD dvě smlouvy.