O drama postaráno? Známá herečka hodlá trávit Vánoce hned s dvěma exmanžely
13. 11. 2025 – 11:00 | Magazín | BS
Posezení s hned dvěma bývalými nezní jako úplně nejklidnější odpočinek, herečce to ale funguje.
Učebnice rozvodů sice neexistuje, ale kdyby ano, jako příklad dobře odvedené práce by se mohlo uvádět manželství, které měli a ukončili Jana Bernášková a Rudolf Merkner.
Mohlo by se zdát, že je k civilizované spolupráci donutily spíš okolnosti – Jana totiž hraje v novém filmu Milion, který režíruje právě Merkner.
„My už nejsme manželé, to je pravda, ale do tohoto filmu jsem byla obsazená, ještě když jsme byli manželé,“ potvrdila Bernášková pro eXtra.cz.
Oba ale svorně tvrdí, že mají dobrý a přátelský vztah bez ohledu na to, zda spolu zrovna pracují, nebo ne.
A nejspíš nemluví do větru, však se stačí podívat na jedinečný systém, kterým se starají o děti. Potomky totiž nenechávají pendlovat mezi oběma rodiči, jak to bývá běžné. Děti místo toho bydlí na jednom místě a střídají se u nich právě táta s mámou.
„My jsme totiž řešili, že jsme chtěli, aby to ty děti postihlo co nejméně. Říkali jsme si, že když jsme to způsobili my, tak nebudeme dělat trauma jim, že by děti musely každý týden někam přejíždět,“ vysvětlil Merkner.
„Máme společné bydlení, takový dětský byt. Děti se nestěhují, ale stěhujeme se my. Jednou za týden se střídáme. Jsou hrozně spokojené. Samy nám říkaly, že jsou překvapené, jak skvěle to funguje,“ pochvaluje si Bernášková.
Herečka by obecně mohla psát traktáty o tom, jak vyjít s bývalými: Vánoce totiž hodlá trávit hned s dvěma, přijde i první exmanžel a otec její dcery Justýny.
„Budeme to trávit tak, jak jsme to trávili vždycky, pohromadě. I vlastně s tatínkem Justýnky. To je můj první partner. S Rudou, s mojí mamkou, s dětmi, možná ještě někdo přijde, uvidíme,“ zamyslela se Bernášková.
Jakou magii používá k tomu, aby se podobná společnost do pěti minut vzájemně nesežrala, už neprozradila.