Miloš Zeman věří v kauze mrtvého Roma policii a bude volit ANO

Prezident Miloš Zeman uvedl, že nemá důvod zpochybňovat výsledky prověřování policejního zákroku proti muži v Teplicích, jenž následně zemřel. Rada Evropy, která vyzvala k důslednému vyšetření incidentu, by se měla podle hlavy státu zabývat jinými záležitostmi. Prezident rovněž v Partii Terezie Tománkové prohlásil, že bude volit hnutí ANO.

Policisté trvají na tom, že mužova smrt neměla se zákrokem souvislost. Pitva zemřelého Roma podle nich neodhalila známky poranění orgánů ani dušení, muž měl v těle pervitin. Zemřel na selhání srdce, infomovala policie.

„Já jsem se seznámil se stanoviskem policejního vyšetřování a jako člověk, který důvěřuje policii, nemám důvod výsledky tohoto vyšetřování jakkoli zpochybňovat,“ řekl Zeman v dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. „Rada Evropy se velmi často plete do nejrůznějších záležitostí, tuto nevyjímaje,“ dodal.

Kvůli potyčce dvou mužů, kteří také poškozovali cizí auta, zasahovali policisté v Teplicích v sobotu 19. června odpoledne. Když na místo přijela hlídka, ležel podle policie jeden z nich na zemi a měl zjevná zranění. Když se k němu policisté přiblížili, začal být agresivní a napadl je, uvedla policie. Policisté použili donucovací prostředky a přivolali sanitku, ve voze záchranáři zahájili resuscitaci, zhruba o 15 minut později lékař v nemocnici konstatoval smrt šestačtyřicetiletého muže. Soudní pitva vyloučila souvislost úmrtí s policejním zákrokem, pitevní zpráva poukazuje na ovlivnění drogou, uvedl už dříve policejní mluvčí. Zástupci ústeckého krajského policejního ředitelství ve čtvrtek řekli, že donucovací prostředky, které policisté použili při zákroku, odpovídaly intenzitě útoku. Zatím však jde o předběžné výstupy vyšetřování odboru vnitřní kontroly, nejsou konečné. Pitva zemřelého podle nich neodhalila známky poranění orgánů ani dušení, muž měl v těle pervitin. Zemřel na selhání srdce. Policisté trvají na tom, že smrt nesouvisela se zákrokem.

Zasahujících policistů se vedle policejního prezidenta Jana Švejdara už dříve zastal i premiér Andrej Babiš (ANO) či ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Generální inspekce bezpečnostních sborů oznámila, že v jednání policistů momentálně nespatřuje trestný čin. K důslednému vyšetření incidentu vyzvala vedle Rada Evropy i česká pobočka organizace na ochranu lidských práv Amnesty International, která zákrok policie označila za hrubý a nezákonný. Šéf Ústřední rady německých Sintů a Romů Romani Rose označil zásah české policie v Teplicích za nelidský, odporný a brutální.

V sobotu v Teplicích demonstrovaly stovky lidí

Sobotní pieta za mrtvého Roma v Teplicích skončila demonstrací před policejní stanicí. Původně se měla u pietního místa uskutečnit smuteční náboženská akce. Změnila se ale v demonstraci, stovky lidí se nakonec vydaly na pochod před policejní stanici u teplického nádraží. Organizátoři původní piety v čele s Miroslavem Brožem a Jozefem Mikerem řekli, že nad akcí ztratili kontrolu. Demonstranti se nakonec kolem 16:00 rozešli.

Teplická demonstrace za mrtvého Roma | zdroj: Profimedia

Zhruba od 12:00 se scházeli lidé, většinou Romové, v ulici U Hřiště, kde se minulou sobotu incident odehrál. K pietnímu místu pokládali květiny a zapalovali svíčky. Policisté dění na místě monitorovali, k místu konání kvůli bezpečnosti uzavřeli příjezdové silnice.

Organizátoři pietní akce zhruba ve 14:00 při chystání ozvučení zjistili, že jim vypověděla technika službu. Tím podle Brože ztratili kontrolu nad akcí. Shromáždění se ujaly jiné skupiny s megafony. Do nich vykřikovali přítomní různá hesla, například „Pojďte nás zabít“, čímž chtěli vyjádřit nesouhlas se zásahem policistů 19. června. Vystoupil i kněz a pronesl modlitbu, zazněla také romská hymna.

Skandující dav se na popud jednoho z řečníků vydal zhruba v 15:30 na pochod před policejní stanici u teplického nádraží. Lidé skandovali hesla jako Policejní vrazi či Stop rasismu. Na místě byli těžkooděnci. Poté, co policie vyzvala shromáždění k rozchodu a začalo pršet, se dav rozešel. Podle policejního mluvčího Daniela Vítka demonstranti uposlechli výzvu, nemuseli být použity žádné donucovací prostředky.

Zeman bude volit ANO a pověří sestavením vlády šéfa úspěšné strany, ne koalice

Miloš Zeman v dnešní Partii dále zopakoval, že po říjnových sněmovních volbách pověří sestavením vlády předsedu nejúspěšnější strany, nikoli lídra některé z volebních koalic. Volební koalice pokládá za podvod. Zeman také oznámil, že bude volit hnutí ANO premiéra Andreje Babiše.

Miloš Zeman v Partii Terezie Tománkové | zdroj: Twitter Jiřího Ovčáčka

Zeman je zastáncem názoru, že koalice vznikají až po volbách. „Jestliže nějaká poměrně silná strana si na sebe navěsí dva nebo tři pětiprocentní prťousky, tak je to podvod,“ řekl o volebních koaličních. V předvolebních průzkumech mají šanci na úspěch dvě koalice, a to Pirátů se Starosty a Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

I ze strany s pětiprocentní podporou se může podle Zemana stát strana s deseti i 20procentním ziskem. „Nicméně dokud tomu tak není, tak hodit záchranné lano těm, které voliči v podstatě nechtějí, jenom znamená zaplevelovat politickou scénu malými stranami,“ uvedl.

On sám je podle svých slov zastáncem amerického modelu, kdy se o moc přetahují pouze dvě strany. Jedna představuje levici a druhá pravici. „Dvě strany úplně stačí. A když jich místo toho bude deset, tak to neznamená, že máte pětkrát více demokracie,“ uvedl Zeman. Za reprezentanta pravice by považoval ODS. Na levicové straně spektra byla dlouhá léta ČSSD, se kterou se v dřívějších letech občanští demokraté přetahovali o moc. Poslední roky však ČSSD zaznamenala výrazný pád. Jako reprezentant levice by však podle něj mohlo posloužit právě Babišovo hnutí ANO.

Miloš Zeman: „Uznávám, že volby jsou tajné, ale protože jsem průzračný člověk, tak vám řeknu, že budu volit hnutí ANO.“

Před předloňskými evropskými volbami Zeman podpořil sociální demokracii, kterou dříve vedl. Nyní oznámil, že bude volit ANO. „A kdybych měl dva hlasy, jako že je nemám, tak můj druhý hlas bude patřit sociální demokracii,“ řekl. Hnutí ANO podle prezidenta odvedlo více práce na potlačení epidemie koronaviru i na zabránění zhroucení ekonomiky. Zeman ale zároveň zdůraznil, že nejde o kritiku ČSSD.

Prezident ohlásil, že po volbách si pozve k jednáním předsedy všech sněmovních stran. Následně jmenuje premiéra a dá mu dostatek času, aby vedl „náročná koaliční jednání“.

Zeman také uvedl, že předpokládá, že jedním z prezidentských kandidátů bude jeho předchůdce v úřadu Václav Klaus. Zopakoval, že jako kandidát by se mu líbil i Babiš.

Zeman kritizoval hnutí Me Too i akce sexuálních menšin typu Prague Pride

Prezident Miloš Zeman kritizoval sufražetky, tedy radikální bojovnice za politická práva žen, hnutí Me Too proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání i akce sexuálních menšin typu Prague Pride. V Partii řekl, že dovede pochopit homosexuály, nechápe ale transgender lidi. Kdo si nechá operací změnit pohlaví, dopouští se podle Zemana trestného činu sebepoškozování. „No a tyhlety transgender, tak ty jsou mně opravdu bytostně odporní,“ prohlásil.

Zeman dále uvedl, že pokud je někdo příslušníkem sexuální menšiny, je to jeho interní věc. „Když demonstruje, že má tuto orientaci, tak se vyvyšuje nad ostatní,“ uvedl Zeman. Jak podotkl, kdyby byl mladší, zorganizuje v Praze velkou demonstraci heterosexuálů. „Aby bylo vidět, jak je to nesmyslné. Je nesmyslné, ať už sexuální menšiny, nebo sexuální většiny demonstrují. Protože to je jejich velmi intimní záležitost,“ míní.

O tématu Zeman mluvil v souvislosti s maďarským zákonem, který zakazuje mimo jiné osvětu o sexuálních menšinách na školách. Zákon vyvolal ve čtvrtek emotivní debatu mezi prezidenty a premiéry zemí Evropské unie. Zvláště lídři západoevropských zemí přesvědčovali premiéra Viktora Orbána, aby kontroverzní pasáže normy zrušil, neboť podle nich porušují evropské hodnoty. Zeman soudí, že plést se do vnitřních záležitostí jakékoli členské země EU je hrubá politická chyba. Orbán podle něho říká, že není proti homosexuálům, ale proti manipulaci nejen rodičů, ale i dětí v sexuální výchově. „A já nevidím důvod, proč s ním nesouhlasit,“ dodal prezident.