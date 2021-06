Aktualizováno: Po tornádu je zatím k demolici na sedm desítek domů

Počet domů určených po čtvrteční bouři a tornádu k demolici se v sobotu zvýšil na 69, řekl novinářům po jednání krizového štábu ředitel jihomoravských hasičů Jiří Pelikán. Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) zdůraznil, že lidé by se v žádném případě do demolic vlastních domů neměli pouštět sami, aby se nevystavovali nebezpeční úrazu.

Statici všechny domy určené k demolici znovu procházejí a zjišťují, zda je dům pouze neobyvatelný, nebo zda představuje nebezpečí pro zdraví a životy lidí.

„Postup se v takových případech liší. V případě, že dům představuje nebezpečí, je možné jej strhnout i bez platného demoličního výměru. U domů, které jsou pouze neobyvatelné, toto možné není. Ve všech domech označených statiky jako určené k demolici by se ale neměli v žádném případě zdržovat lidé, ohrožují tak své zdraví,“ uvedl Grolich. Do dnešního večera by mělo být jasné, kolik domů bude nutné strhnout co nejrychleji a u kterých bude třeba požádat o demoliční výměr stavební úřad.

„Jakmile to bude jasné, domy označené za nebezpečné budou obehnány páskami a lidé budou upozorněni, že se v nich pohybují jen na vlastní nebezpečí,“ dodal hejtman.

Odklízení trosek po řádění tornáda na jižní Moravě | zdroj: Profimedia

Každý den zdravotníci ošetřují zraněné při odklízení trosek. V každé postižené obci je proto stanoviště záchranky, kde zdravotníci poskytují lidem první pomoc.

Někteří lidé si způsobí zranění kvůli nezodpovědnému přístupu. „Policisté museli zasáhnout proti člověku, který přijel pomáhat jako dobrovolník. Dostal se do domu k paní, které chtěl pomáhat se svou motorovou pilou. Byl ale silně pod vlivem alkoholu, a představoval tak nebezpečí pro sebe i své okolí,“ dodal krajský policejní ředitel Leoš Tržil.

Papež František se dnes pomodlil za lidi, které na jižní Moravě postihlo tornádo. „Modlím se za mrtvé a za zraněné a za všechny, kteří museli opustit své těžce poničené domovy,“ řekl papež v pravidelné nedělní modlitbě. Obyvatele jihovýchodní části České republiky také ujistil, že jim je nablízku.

Grolich žádá lidi, aby nevozili do zasažených obcí jídlo, je ho dost

Hejtman Grolich žádá občany, aby nevozili jídlo do obcí postižených bouřemi. Všeho je dostatek a část se musí vyhazovat, řekl Grolich ČTK. Už v sobotu hlásila sběrná střediska dostatek oblečení, které lidé dál nemají vozit.

Grolich v posledních dnech žádal dobrovolníky, aby do obcí nejezdili pomáhat a neblokovali komunikace záchranným složkám a vozidlům, která odvážejí suť. Dnes už kraj dobrovolníky pustil s tím, že musejí dodržovat pravidla jako odstavení vozu na kraji obce, bezpečnost při práci a nahlášení se na příslušném středisku v obci.

Nyní Grolich žádá lidi, aby nevozili jídlo. „Všeho je dost. Jídlo se musí vyhazovat a zdržuje to,“ řekl Grolich. Dobrovolníci vozí pomoc přímo do obcí, kde jsou hromady s pitím a jídlem. Pak ho rozvážejí lidem, případně některé darované věci vozí do velkých skladišť. Například v Hodoníně se materiální pomoc shromažďuje v domě kultury nebo na zimním stadionu.