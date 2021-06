Za vraždu George Floyda poslal soud bývalého policistu na 22,5 roku za mříže

Dvaadvacet a půl roku dostal bývalý policista Derek Chauvin za loňskou vraždu Afroameričana George Floyda. Šlo o jeden z nejostřeji sledovaných procesů ve Spojených státech za poslední desítky let.

Floydova smrt spustila v USA vlnu masivních protestů proti rasismu a policejnímu násilí. Chauvinovi hrozil mnohem tvrdší trest, soudce Peter Cahill totiž v květnu uznal, že Floydovo úmrtí 25. května 2020 provázely přitěžující okolnosti. Prokuratura požadovala třicet let vězení, obhajoba podmínečný trest s odůvodněním, že Floydova vražda by se dala „nejlépe popsat jako chyba učiněná v dobré vůli“.

„Mučení je správný výraz pro to, co policista Floydovi udělal,“ řekl žalobce Matthew Frank. „Nebyl to náhodný výstřel nebo rána do obličeje. Bylo to devět a půl minuty krutosti na bezmocném muži, který prosil o vlastní život,“ dodal.

Za zákrok byl v dubnu Chauvin uznán vinným ze dvou různě závažných obvinění z vraždy a také ze zabití. Zatímco během jarního třítýdenního procesu s Chauvinem byla soudní budova chráněna betonovými zábranami, ostnatým drátem a střežili ji příslušníci Národní gardy, v pátek tato opatření kolem soudu zmizela. To dokazuje, jak se od dubna zmírnilo napětí poté, co padlo rozhodnutí o Chauvinově vině.

Při dobrém chování může Chauvin počítat s podmínečným propuštěním po odpykání dvou třetin trestu, tedy zhruba po patnácti letech.