Hračky jako z hororů dostávají ve speciálním útulku šanci na nový domov

Ne, všechny hračky nejsou krásné. Některé jsou dokonce spíš děsivé a vyvolávají noční můry. Ale i ty nejstrašidelnější si zaslouží druhou šanci a hezký domov, řekl si pár z amerického Oregonu a založil útulek pro nechtěné hračky. Vyzvedne je od původního, vyděšeného majitele a najde jim nový domov u někoho, kdo je bude milovat.

Staré porcelánové panenky v krajkových šatech, panenky s rozbitýma, stále otevřenýma očima, popraskaným tělem, proplešatělé, s chybějícími končetinami. Hračky na baterky, které se samy od sebe spouští. Podivní křiví a olysalí plyšáci s očima šejdrem. A hlavně klauni, protože ti paradoxně místo rozdávání radosti u většiny lidí vyvolávají strach.

Sara Derricksonová a Brian Jillson mají rádi strašidelné, mystické a znepokojující věci. Před dvěma lety je napadlo, že by na své zálibě mohli postavit firmu, a tak vznikly Unsettling Toys (Znepokojivé hračky). Mnoho lidí má doma hračky, kterých se bojí, ale z nějakého důvodu se jich nechtějí vzdát, natož je vyhodit. Může jít o památku na prarodiče nebo třeba dárek, nahání jim však hrůzu, a tak skončí zamčené ve sklepě.

Americký pár jim nabízí alternativu uvěznění hračky v zamčené truhle - hračku, která „dělá problémy“ si odvezou do svého útulku a najdou jí domov u někoho, kdo se jí nejen nebude bát, ale bude mít z její blízkosti radost. Původní majitel tak přijde o věc, která mu vyvolávala noční můry, ale má jistotu, že neskončí v koši.

Zachráněným hračkám pak pár vytvoří profil s příběhem a nabídne je k adopci. Nové „rodiče“ vybírá poctivě, přestože hračky nabízí za průměrnou cenu 25 až 60 dolarů (500 až 1300 korun), vždy je zajímá motivace a příběh dotyčného. A protože jde často o podivíny a milovníky nadpřirozena, nejsou výjimkou ani bizarní požadavky zájemců, které jim mají pomoci rozhodnout, zda hračku vzít. Například se hračky přímo zeptají, zda u nich chce strávit zbytek života.

Pokud by adoptivní rodič nakonec zjistil, že hračka je i nad jeho síly, může ji zdarma vrátit zpět do útulku. Stává se to však jen opravdu výjimečně.