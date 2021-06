Prezident Zeman po třídenním mlčení poděkoval záchranářům a vyjádřil soustrast pozůstalým

Poděkoval zasahujícím hasičům, vojákům a policistům a připomněl, že dal příkaz Hradní stráži, aby její členové pomohli na Hodonínsku a Břeclavsku podle potřeb záchranářů s odstraňováním následků bouře. „Jsem rád, že s Hradní stráží jede i moje dcera (Kateřina Zemanová), aby rozdala dary z nadačního fondu,“ uvedl Zeman.

Katastrofa, jež zhatila pět lidských životů, je podle něho příležitostí k vyjádření solidarity. Chce věřit, že se postižené obce vrátí díky solidaritě obyvatel k normálnímu životu podobně jako Troubky a Bochoř na Přerovsku po rozsáhlých povodních v roce 1997.

Projev prezidenta Zemana k situaci na jižní Moravě

Vážení spoluobčané, Česká republika zažila živelní pohromu, která sice trvala jenom několik málo minut, ale bylo postiženo sedm obcí na jižní Moravě. Je pět zemřelých a asi 200 zraněných. Kromě toho jsou výrazné hmotné škody. Chtěl bych v první řadě vyjádřit svoji hlubokou soustrast pozůstalým po obětech této živelní katastrofy. Chtěl bych popřát brzké uzdravení všem zraněným. Chtěl bych poděkovat hasičům, vojákům i policistům, které vláda okamžitě poslala na jižní Moravu. Já sám jsem dal příkaz Hradní stráži, aby se podle potřeb záchranářů její příslušníci těchto akcí rovněž účastnili. A jsem rád, že s Hradní stráží jede i moje dcera, aby rozdala dary z nadačního fondu. Nu a v každém případě se domnívám, že to, co se stalo, je samozřejmě katastrofa, ale je také příležitost k tomu, abychom vyjádřili svoji solidaritu. A já si nesmírně vážím všech těch, kdo již dnes posílají pomoc. Vzpomínám si, jak asi před 20 lety podobná živelní katastrofa postihla obce Troubky a Bochoř. Dnes se tyto obce už dávno vrátily k normálnímu životu. Chci věřit, že k normálnímu životu se díky solidaritě našich občanů vrátí i oněch sedm postižených obcí, a chtěl bych vyjádřit naději, že český národ se dokáže vždy semknout a solidarizovat, když se ocitne v situaci, kdy je to zapotřebí. Děkuji všem, kdo pomáhají a ještě budou pomáhat.