Miláček žen Šimon Opp hlásí kariérní zlom: Takhle jsme ho ještě neviděli!
26. 1. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková
Popularita mladého zpěváka roste a poslední rok se mu dařil úspěch za úspěchem.
Čím dál tím populárnější 23letý zpěvák Šimon Opp si promluvil s magazínem eXtra.cz a nastínil, že se v jeho kariéře dějí a hlavně budou dít velké věci.
Zpěvák, jehož rostoucí obliba byla reflektována například nominací na Českého slavíka v kategorii objev roku, má za sebou už docela zajímavé kariérní zářezy: „Odjeli jsme krásnou sezonu plnou skvělých koncertů. Přeskakovali jsme například Brianovi Adamsovi v Hradci,“ zmínil v rozhovoru.
„Mám z toho velkou radost, protože jsem rád, že si mě vůbec někdo všimnul a ocenil moji práci. Protože, jak můžeme vidět, tak ze všech těch nominovaných jsem na scéně nejkratší dobu,“ prohlásil.
Před sebou má ale další rozvoj a velké plány. Získal totiž roli v muzikálu, na kterou se velmi těší, ale je z ní samozřejmě také silně nervózní: „Těším se na to moc, ale zároveň se toho strašně bojím. Bude to na Kampě k 150. výročí od založení Bati. Alternuji s Tomem Pšeničkou. Bude tam s námi ještě Oskar Hes, Tomáš Klus, Dan Krejčík a Marek Lambora,“ prozradil mladý zpěvák.
„Pro mě je to velká výzva, protože divadelní herectví a muzikálový zpěv mi ani trochu neříkají pane a už vůbec nic mi neříkají nějaké choreografie. Teď se třeba budu muset učit step,“ dodal s nervózním smíchem.
Jak Oppovi fanoušci dobře vědí, zpěvák nejdřív tvořil v angličtině a k rodnému jazyku se prozpíval až časem. Prozradil, že změnu učinil vlastně jen pro lidi: „Ze začátku jsem se strašně cukal, protože se mi líbila muzika, kterou dělám v angličtině. Ale pak, když jsem viděl, jak na české písničky reaguje náš národ, tak jsem si to strašně zamiloval,“ zamyslel se.
„Baví mě i v češtině tvořit. Myslím, že je to fajn. Bál jsem se, že mi v první české písničce, kterou jsem napsal, nebude sedět můj vokál a moje barva hlasu tam nebude hezká. Ale nakonec to zní podle mě dobře,“ zakončil.
Muzikál navíc nebude jediná velká zpěvákova výzva v tomto roce: V dubnu bude v paláci Akropolis křtít své první album.