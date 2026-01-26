Komise a rada města by dnes měly vybrat nového ředitele pražské zoo
26. 1. 2026 – 9:54 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Komise a rada města by dnes měly vybrat nového ředitele pražské zoologické zahrady.
Server Seznam Zprávy v pátek informoval o tom, že do užšího výběru postoupili bývalý předseda Zelených Martin Bursík, bývalý pražský radní za Zelené Petr Štěpánek, bývalá zaměstnankyně Zoo Praha Lenka Poliaková a náměstek zoo, který je nyní pověřený vedením organizace, Miroslav Machek. Náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti) odmítla výběrové řízení komentovat.
V 10:00 se sejde komise, která radním doporučí nejvhodnějšího kandidáta. Její stanovisko pro radu není závazné. V 11:00 zasednou pražští radní. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 33 zájemců. Komise z nich vybrala několik kandidátů, s nimiž uspořádala osobní pohovory. Postupující pak podstoupili psychologické testy.
Někteří zaměstnanci obvinili bývalého ředitele Miroslava Bobka z bossingu a šikany podřízených. Na konci září o tom napsaly servery Seznam Zprávy a Deník N. Bobek odmítl, že by se jeho chování dalo označit za bossing a šikanu, rezignoval ke konci října. V čele zoo stál od začátku roku 2010.
Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,45 milionu lidí.