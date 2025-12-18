Chcete Martina Maxu? Legendární zpěvák hledá vztah: Prozradil, na jakých ženách může oči nechat
18. 12. 2025 – 11:00 | Magazín | Jana Strážníková
Nezaměnitelná ikona českého popu prozradila, jak by měla vypadat ideální partnerka.
Slavný zpěvák Martin Maxa už oslavil 64 let, což by mu ale od pohledu samozřejmě tipoval málokdo, za což je potřeba poděkovat skutečnosti, že se Maxa přiznaně nijak nestraní estetických zákroků a plastického vylepšování vizáže.
Sám o sobě často prohlašuje, že je vlastně spokojený a nic mu nechybí. Což ale možná není úplně celá pravda, protože když se ho redaktor magazínu Expres zeptal, jestli by nebyl život ještě o něco krásnější, kdyby se Maxa mohl znovu zamilovat, v očích mu zajiskřilo.
„Já už nějaké ženy v životě měl, samozřejmě jsem jenom obyčejný chlap, takže tu a tam samozřejmě potřebuje člověk takové to rozptýlení v tomto smyslu,“ přiznal otevřeně.
„Momentálně žádnou stálici nemám, před pár lety jsem se rozešel se svou partnerkou, ale v dobrém, musím říct, byla to úžasná holka a dodnes je má úžasná kamarádka. Máme spolu dvě děti, jenom jsme se prostě vydali jinou cestou. Od té doby jsem tak nějak víceméně sám, nějaké vztahy proběhly, ale taková, se kterou bych se třeba sestěhoval, ta se mi zatím do cesty nepřipletla,“ pokračoval.
Žádnou flintu do žita ale házet neplánuje: „Člověk nemá nikdy říkat nikdy. Příští rok mi bude 65 let a to vůbec není věk, kdy to má člověk vzdávat. Mám pocit, že láska je velká čarodějka a může člověka zastihnout v jakémkoliv věku,“ prohlásil rozhodně.
„Takže kdyby náhodou ten pán nahoře byl na mě ještě hodnější a přihrál mi do cesty nějakou půvabnou dívku, která by mě okouzlila natolik, že bychom to dali dohromady, tak se tomu samozřejmě vůbec nebráním,“ vyslal požadavek vzhůru.
Ale pozor, zpěvák má jasná kritéria: „Mám rád takové ty sportovně vyhlížející a sportovně založené dívky, ale zase ne nějak úplně ortodoxně. To je nejhorší, když je někdo úplně takhle strašně zapálený a je to třeba takový ten zapřisáhlý nepiják a nekuřák, to jsou zase strašně nudní lidé,“ má jasno.
„Srdci ale člověk neporučí a někdy jiskra přeskočí mezi někým, kde by to člověk ani nepředpokládal,“ dodal moudře.